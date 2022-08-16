「大仔」別拍！悠遊卡發行20週年，悠遊卡公司16日舉辦悠遊20「加植你的美好生活」記者會，邀請現任台北市長柯文哲、台北市前市長馬英九和郝龍斌出席；只見柯文哲與郝龍斌幾乎零互動，反倒是與馬英九在台上交頭接耳，且進場時馬還主動對柯拍肩，柯則面露驚恐的下意識想閃躲，但仍閃避不及；PTT鄉民笑翻表示：「竟然派出終極武器」、「馬英九很愛拍人家肩」、「中招了！慢性化骨綿掌」。

郝龍斌日前批評柯文哲「矇騙、唬爛8年」，更讓市政空轉8年，柯文哲被問到兩人同台是否尷尬？柯直言「不會」，不過，郝龍斌致詞內容，似乎有意暗酸柯文哲，郝龍斌表示，當時悠遊卡是全台最大電子票證，一天交易300萬筆，2010年更引進電子支付概念，改變台灣消費模式；但悠遊卡有這麼大的平台，現在卻在電子支付這塊，輸給主要競爭對手一卡通，他說：「不必氣餒，悠遊卡還有很大的努力空間。」

觀察馬、柯兩人互動，馬英九主動想拍柯文哲肩膀，柯文哲卻面露驚恐，下意識將肩膀往悠遊卡公司董事長邱昱凱身邊傾斜，但躲不過馬英九熱情打招呼，最終拍肩成功。而柯文哲與馬英九一同站在台上時，只見兩人交頭接耳，反倒是郝龍斌站在一旁零互動，略顯尷尬。

PTT鄉民看了笑翻：「沒想到竟然派出終極武器」、「馬英九很愛拍人家肩」、「有死亡之握嗎」、「拍得好，可以去裝葉克膜了」、「完蛋，中招了」、「小夫被拍過」、「太過分了喔，直接出究極大招」、「閃躲的照片有好笑」、「死亡之握，完了」、「柯應該沒握下去吧？」、「不講武德」、「笑死，還想跑啊」、「化骨綿掌」。

也有人說，「被拍肩直接三把火去掉一把」、「這一拳是慢型化骨綿掌」、「民眾黨準備毀滅了」、「死亡之握閃掉了，沒料到你會拍肩」、「完蛋，被上超級debuff了」、「要治肩了」、「老一輩真的不知道為什麼就是喜歡拍肩」、「笑死～～～阿北需要去廟裡淨化一下嗎XDD」、「還馬英九公道者，塔綠班」、「馬方丈：想跑？吃我化骨綿掌啦」、「芭比Q了」、「突然好懷念馬總統時期，真的言論自由」。