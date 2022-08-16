甜美女星許維恩的外公有荷蘭血統，得到長輩遺傳的她，五官相當深邃，是演藝圈中的著名混血美女，許維恩去年認愛小6歲的男星王家梁，並於去年的11月11日、許維恩40歲生日登記結婚，前陣子她去澎湖旅遊，曬出多張比基尼照，激曬她白皙美麗的大長腿，當她張腳還冒出「神秘黑點」，根本辣翻。

許維恩自結婚後曾接受取卵手術，不過後來因王家梁確診被迫中止。近來她專注在社群分享婚後生活，她透露每到夏天都會去海邊，更曬出疑似在澎湖穿著比基尼的照片，可見她的身體狀況尚可，還能坐上超夯半圓形透明座椅，引來網友一陣陣驚呼聲，並留言狂喊：「海上的女神」、「太美了」、「姐就是漂亮！」

許維恩穿黑色泳裝時，露出驚人的逆天長腿。(圖/許維恩 fb)

照片中，許維恩穿著繞頸連身泳裝，胸前開Ｖ洩出左、右半球，還在側邊挖出一個大洞，露出超性感的腰線，筆直白腿更是清晰誘人，她微靠在座椅左側，連帶身體右半邊略靠左側，以維持住舒服坐姿，她帶著時尚墨鏡，抬腿時洩出黑色小丁部位，懸掛在空中時彷彿是女王般，看起來悠遊自得，心情非常好。

許維恩側身洩出的曲線同樣迷人。(圖/許維恩 fb)

而她也曬出在沙灘的比基尼照，畫面中，她穿著同款的黑色比基尼，抬頭挺胸站著，許維恩抬手去觸摸被風吹亂的頭髮，這次從側邊解放雪白肌膚，從頸部、弧度、腰線到美腿側邊，配上一望無際的海景，實在是美不勝收。