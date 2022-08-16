美式賣場好市多（Costco）商品零瑯滿目，是許多人採購必去的地點之一。日前有網友分享，自己已經多次購買好市多的調味罐，殊不知調味罐上的研磨器，居然可以依喜好調整顆粒粗細，讓發現這個「小祕密」的原PO超驚喜，貼文曝光後引來上萬網友按讚，還有不少人驚呼「長知識」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享自己的新發現，從附上的照片可見，玫瑰鹽和黑胡椒的調味罐蓋子打開後，白色的研磨器旋鈕上印有「COARSE（粗）、FINE（細）」兩種標示，讓他驚喜地說：「用了那麼久，今天才發現，原來調味罐可以調粗細耶」。

網友發現好市多的調味罐居然能依照喜好調整胡椒粒的粗細，驚呼「用了那麼久，今天才發現」。（圖／取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後吸引許多人朝聖，短短兩天的時間累積破萬讚，網友紛紛留言，「長知識了！感謝樓主，好人一生平安」、「不知道+1」、「感謝提醒，用了五年才知道…」、「這瓶子的設計師要是知道一定會感動不已！被人懂的感覺真棒」、「買那麼久真的都沒有發現」。

還有網友順道發問：「之前沒調，出來的粉很細，幾乎都卡在上面，想問有沒有人有清潔辦法？」沒過多久就有其他好心網友現身回覆：「可以轉到最大，連胡椒顆粒都可以掉出來的程度，就會很好清囉」，另外，也有人建議可以把調味罐存放在冰箱，避免調味料受潮結塊。