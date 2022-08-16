近來柬埔寨打工詐騙內幕爆出，虐待手段兇殘、粗暴，只要被騙去當地就會淪為「豬仔」，甚至活人被拿來做器官買賣，讓不少名人呼籲千萬別上當。對此，前立委沈富雄16日爆出，為何人蛇集團會選柬埔寨騙台灣人的真相，就在於「他們的政府跟台灣很難打交道」，直呼「那些壞蛋精明得很」。

沈富雄16日在網路節目《少康戰情室》中表示，之所以那些人蛇集團選擇「柬埔寨」和「緬甸」，是因為台灣和這兩個國家的政府「很難打交道」，但泰國就不一樣了，內政部長徐國勇已經和泰國達成初步的某種打擊犯罪的協議合作。沈富雄直言，「所以那些人蛇集團也不是傻瓜，這些壞蛋都精明得很，柬埔寨就是非常貧窮落後的國家，看上了他們的政府無能」，台灣要跟他們的政府合作，他們才不會管你。

近日傳出不少國人赴柬埔寨打工受騙遭凌虐案件，外交部發言人歐江安表示，旅外國人急難救助是外交部及駐外各館處重要經常性業務之一，駐外館處設有「緊急聯絡專線電話」，由全館人員包括相關部會派駐合署辦公同仁共同輪流執機，以即時接聽、回應及協助旅外國人所遭遇的急難事件，此一機制已行之有年、運作良好。

為因應近期大幅增加「國人在柬埔寨落入求職陷阱」的受害案件，她說，外交部已於今年5月電請兼轄柬埔寨業務的駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，由胡志明辦事處處長帶領外交部及警政、調查與移民等6位同仁，統籌協助營救國人受困柬埔寨相關事宜。

外交部也再次呼籲，如果國人有意前往東南亞地區工作，請務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。