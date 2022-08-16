激進投資人羅布（Daniel Loeb）旗下對沖基金Third Point重新敲進約10億美元迪士尼股票，敦促迪士尼分拆體育頻道ESPN，收購串流服務Hulu的剩餘股權，並調整董事會成員組成。

Third Point在第一季出清全部迪士尼持股後，羅布15日表示，公司已買下「大量」迪士尼股票。根據熟知內情人士透露，Third Point新買進的迪士尼股票不到流通在外股數的1％，按市價計算約為10億美元。

羅布同時致函迪士尼執行長包正博（Bob Chapek），力促迪士尼在多項議題與Third Point合作。羅布讚許迪士尼的串流服務用戶數成長，但也期望該公司更積極削減成本，並考慮調整旗下業務組合。

對此包正博回應，「公司歡迎所有投資人的看法」，並表示董事會成員一直有更新，董事的平均任期為四年。

羅布在信中力促迪士尼分拆ESPN，雖然ESPN是迪士尼串流業務的三大核心服務之一，且為公司創造可觀的現金流，但分拆可為迪士尼股東帶來更大的長期價值，雙方可簽署協議繼續業務合作。

迪士尼日前才宣布旗下串流事業（包含Disney+、ESPN+和Hulu）的總訂戶數超越網飛，榮登龍頭寶座，若分拆ESPN恐徹底改變迪士尼在串流生態圈的地位。

Third Point同時敦促迪士尼竭盡全力收購有線電視龍頭Comcast手中的Hulu少數股權。依據2019年的協議，Comcast可要求迪士尼在2024年初之前，以至少90億美元買下子公司NBC環球持有的3成Hulu股權。

羅布在信函要求迪士尼重新檢視董事會成員組成，並考慮Third Point建議的新人選。內情人士表示，Third Point期望迪士尼董事會有更多熟悉數位廣告和消費者數據領域的董事，這方面是目前董事會所缺乏的。

Third Point亦主張迪士尼應該大規模削減成本，並延續疫情時期的暫緩發派現金股息計畫。