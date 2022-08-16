伺服器需求雜音不斷，但廣達資深副總經理楊麒令表示，廣達伺服器不僅產能每個月滿載，明年前景依舊正向，廣達四大伺服器生產基地也因此持續擴產至明年第四季，而且，客戶更可望因不景氣而加速接受並佈建5G專網，以提高效率、降低成本，廣達5G專網業務營收貢獻的時間點雖然慢了兩年，但可望自明年中起「嚐到甜美的果實」。

全球經濟前景不佳，伺服器需求雜音不斷，廣達繼日前法說會時透露一線網際網路大廠客戶為了省電、提高運算效率，仍積極汰換資料中心老舊伺服器後，楊麒令16日進一步表示，目前廣達伺服器產能每個月都是滿的，明年廣達伺服器前景依舊正向。

也因為看好伺服器需求持續暢旺，廣達董事會已經通過追加今年資本支出11.5億元，以擴充伺服器產能，楊麒令指出，廣達伺服器四大生產基地台灣、美國、泰國、德國都會擴產，預計將一路擴增產能至明年第四季，其中德國、美國擴充以伺服器最終組裝為主，而去年底加入伺服器生產的泰國，則以伺服器主板SMT打件為主，現在以泰國廠每個月新增一條產線的速度擴充中，可產能還是不夠用。

全球經濟陷入衰退，對於廣達投入已久的5G專網客戶佈建速度是否有影響？楊麒令認為，5G專網客戶接受度反而可望因經濟不好而加速，廣達目前5G專網應用與客戶群多是製造業，在景氣不好時更想提高效率、降低成本，專網就是很好的工具，他舉例，廣達泰國廠之所以能快速上線，就是因為總部研發單位能夠與泰國廠藉由AI、AR裝置、5G專網，快速溝通、傳授提高良率的生產「祕技」，他相信其他導入5G專網的客戶都會陸續感受到好處。

隨著導入5G專網的客戶「口耳相傳」的口碑發酵，明年中廣達5G專網業績規模即便還不大，但他預估將「嚐到甜美的果實」，而他也坦言，廣達5G專網起飛時間點比他原先預期慢了整整兩年，主要是因為每個國家的專網頻段不同、電信法規要求不同、ORAN技術面整合難度高，加上各國政府對於專網的支持度也不一，因而多花了不少時間搞清楚狀況、調整軟硬體而在廣達5G專網在海外市場的滲透率方面，楊麒令表示，現在廣達已經打入日本、韓國、美國、新加坡與德國，其中在日、韓、德的客戶進展都已突破POC（概念性驗證）、進入實際商用的階段。