主持人蘿拉（本名：李佳玲）擁有精緻臉蛋和傲人身材，她大學時當模特兒被發掘，後來和沈玉琳一同主持節目，近年開設個人Youtube頻道，斜槓身份很多，生活多采多姿。她於近日體驗釣魚活動，上半身只穿著低胸背心，畫面讓人流鼻血。

蘿拉昨（15）日在社群平台發文：「人生解鎖，第一次相約女神到魚池釣魚，沒想到這麼好玩！真的很看反應！」她分享當日收獲，「除了釣到小魚跟大魚，我還鉤到了地球跟大樹」，蘿拉貼心公布優惠價格，「重點這裡釣魚真的很療癒待一天只要$150！傍晚到時候還有夕陽相伴有點浪漫」，她透露現場蒼蠅很多，但她習慣了，直言感謝師傅教導，更自封是「釣蝦女神」。

照片中蘿拉坐在釣池邊，只見她頭戴藍色漁夫帽，上半身穿著白色低胸小背心，露出深邃事業線，雪白渾圓曲線十分火辣，短版設計露出一截小蠻腰，下半身是運動長褲和球鞋，整體風格休閒又不失性感，蘿拉舉著釣到的魚，表情有些驕傲的樣子，仔細一看她是坐在塑膠箱上，可見她體重很輕，她仔細檢查釣上來的魚，頗有專業的架式。蘿拉釋出釣魚影像，其中一張鏡頭站在高處往下拍，正好將蘿拉側面的傲人上圍捕捉，好身材讓網友看到鼻血狂流。

許多粉絲熱情回應：「性感女神」、「也太凶了吧」、「蘿拉釣上魚了很厲害」、「這是美人魚」、「釣魚女神蘿拉」、「天才小釣手是你」。