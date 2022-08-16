全球商務旅行協會（GBTA）15日指通膨和供應鏈問題等經濟逆風因素延後商旅需求復甦，預期全球商旅支出要到2026年才回到疫前水準，較其去年11月預估時間延後二年。

GBTA的「2022年GBTA商務旅行指數展望」預測今年全球商旅總支出金額較去年成長33.8％至9,930億美元，增幅低於其原先預測的成長38％。

其本來預期2024年全球商旅支出能回到2019年疫前水準。但最新展望指「今年初有許多宏觀經濟情勢迅速惡化」正影響商旅需求復甦。

GBTA列出幾個妨礙商旅快速復甦的重大因素，包括高通膨、高能源價格、嚴重的供應鏈挑戰與人力不足、中國嚴厲防疫封城與經濟放緩、俄烏戰爭影響重要地區經濟、和愈來愈多環境永續性考慮等。

其目前預測2025年全球商務支出1.399兆美元，低於2019年的1.431兆美元，要到2026年達1.472兆美元才完全恢復疫前水準。去年在北美地區帶動下，全球商旅支出回升5.5％至6,970億美元，但仍遠低2019年水準。

GBTA執行長紐方（Suzanne Neufang）說，那些造成經濟逆風的因素不斷影響正在恢復的全球商旅需求，而且這些負面因素全都在今年初就開始出現，並持續影響到全球許多產業，從而導致商旅需求的復甦時間被延後。

2022年商旅指數（BTI）是GBTA公布的第14個年度展望調查。BTI是研究73個國家商旅支出狀況，與市調研究公司Rockport Analytics合作完成，並得到萬事達卡（Mastercard）的贊助。

擁有全球最大商務旅行社「美國運通全球商務旅行」（American Express Global Business Travel）的GBTA上周預估今年全球商旅業平均營收為2019年水準約65％，但這預測未把經濟可能衰退的因素計算在內。