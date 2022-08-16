台東縣關山鎮垃圾掩埋場大火，持續延燒中（民眾提供）

台東縣關山鎮垃圾掩埋場今晚6時許起火燃燒，由於現場都是易燃物，火勢迅速蔓延，遠方居民受不了燃燒臭味打電話報案，關山消防分隊趕到現場，卻因水源缺乏，請求加派水庫車支援，目前火勢仍持續延燒中，無人員傷亡。

台東縣消防局表示，關山消防分隊今天晚接獲民眾報案，指稱垃圾掩埋場起火，隨即派遣關山車組，並通知110，關山01到達現場回報，燃燒面積約200平方公尺，為垃圾場起火，現場因水源缺乏，請求加派水庫車輛支援，並加派池上、鹿野及海端支援，目前計出勤消防車5輛、指揮車1輛，消防人員9名。

關山義消分隊今晚剛好定期訓練，也馬上抵達投入滅火工作。

由於缺乏水源，現場利用抽取天然水源方式，出水2線進行搶救，並有2台重機械怪手加入協助開挖救災，並配合一線水線進行有效周邊防護，防止火勢再延燒擴大。

台東縣消防局表示，關山垃圾掩埋場火災，在現場9名消防人員及20名義消全力搶救下，於22:51控制火勢，並在23:29時由現場指揮官簡副大隊長宣告火勢撲滅，詳細起火原因待查。