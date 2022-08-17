從美國航母的位置觀察戰或和？美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台不久，參、眾議員馬基等人隨即訪台，美軍與共軍的動向引人猜測台海是否有危機。媒體人謝寒冰16日在《正常發揮》節目中指出，美國航母「林肯號」出航值勤將近7個月，表示曾一度認為台海情勢緊張，但如今結束任務返航，表示危機已解除；如果美國航母在第二島鏈附近徘徊，才是真正代表情勢危急的警訊。

謝寒冰表示：「其實林肯號這個艦長算蠻特別的，因為她是第一個女性的航母艦長，而且你不要看她，人家不是靠什麼裙帶關係升上去的，她飛機操作的時間有3千小時！3千小時最保守估計都十幾年，所以她是一個經驗非常豐富的飛行員，跟一個非常稱職的艦長，她是有能力來擔當這個職務的。」

「她跟過去的艦長對解放軍的評價都不一樣。」謝寒冰說，「因為過去美國的艦長都說『解放軍非常不專業、非常危險』，都說這會造成兩國之間的衝突，她一反常態說『解放軍是保持安全而且專業，沒有任何挑釁的行為』，反正她們來了，解放軍就跟著，她是沒有講說飛機有沒有接觸，但她說有看到解放軍的飛機，有互動，但怎麼樣的互動？她就沒有講得很清楚。」

謝寒冰指出，「我覺得這其實是好現象，什麼好現象呢？其實我們最怕的就是，如果雙方的瞭解不夠，就很容易擦槍走火出意外，就好像當年王偉那個事件一樣，直接不小心擦撞就掉下來了；如果雙方都知道對方的習性，也都知道對方的意圖的時候，情況就比較好掌握，到了一觸即發的時候，雙方就可以懸崖勒馬，然後就各自回家，我覺得這樣是比較好，也希望她們以後多一些這樣的互動。」

「其實林肯號這次出來真的夠久了，7個月。」謝寒冰說，「一般航母出外執行任務，大概最多是5個月左右，我們看起來好像沒什麼，出任務3到5個月，好像觀光郊遊一樣，不是啊，航母上生活很緊張的；它訓練也是非常密集，艦長就有講，它每天，每天喔，要起降38架飛機，所以任務是非常繁重的；現在將近7個月、6個半月，對他們精神、生理的負擔都非常大，所以除非是戰時，否則通常不會這麼久。」

謝寒冰強調，「它會待這麼久表示什麼？之前一度認為情勢很緊張，不然正常應該不至於會待這麼久，至少在1個月以前，它們是認為情況是有點危險的，所以繼續留下來看看，萬一情況有變的時候，它可以提供資源或怎樣，至少不要離得太遠，然後現在確定安全、沒什麼問題，就讓它回家了。」

「因為航母戰鬥群的範圍很大，當時它在保持一定距離的地方。」謝寒冰指出，「萬一將來中美要開戰，美軍的航母戰鬥群絕對不會放在第一島鏈，它幹嘛自己找死路？第一島鏈有日本啊！它有固定的基地，幹嘛把航母搞在這邊？所以它航母一定是往後退的，它這樣表示之前可能真的有一部分的危機，現在它們認為危機已經解除了。所以這5個參眾議員來，至少就美軍的評估，老共就算有反應也不會太大。」

謝寒冰強調，「我個人認為這反而是個好現象，至少短期之內美國無意在這個地區開戰，這是很明確的。其實什麼是危險訊號你知道嗎？就是如果你發現美軍的航母戰鬥群來了，但是它不是往第一島鏈走，而是部署在第二島鏈周圍附近的時候，那個反而麻煩就大了！因為它也不是來參戰的，它是來幹嘛？來撤僑的，它要想辦法把它的人撤走；那表示它認為這塊地區是有危險性的，所以它保持在安全距離之外。」