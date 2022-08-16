國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出「公車預約制」政見，引發可行性質疑。台北市交通局前局長羅孝賢今在臉書聲援表示，「預約」是客製化服務的一種，沒有理由被扭曲歪樓成「何不食肉糜」，選舉的口水不意外，但要就事論事。

羅孝賢在留言區也補充，這幾年台灣各地瘋推轉運站，「預約」也是提升服務的重要環節，接不上或上不了車就「杯具」（悲劇）了；運輸服務業強調的是「服務」兩個字，服務有「溫度」，否則載人和載豬、載貨有什麼區別？

羅孝賢說，公共運輸光譜很寬，不只有「定線定班」服務設計，也有依需求做服務設計的「需求反應式運輸服務」（DRTS）；交通議題很好打，因每人每天親身經歷都可抱怨兩句，也永遠有改善空間，但理性督促，別亂開支票，胡扯一通才是。

有交通部高層也在發文下方回應，對特定族群設計預約制，有預約，會刺激更大的需求，鼓勵老人身障者外出參與社會活動，這應算需求管理的一環。

羅孝賢指出，台北公車依發班密度可分4級：偏遠或乘客稀少路線以「固定班次」發車，二級運量大的路線就以班距為基準，譬如3至5分鐘或10至15分鐘一班；應沒有人會天真主張一、二級路線也要預約，那捷運也預約？不要弱智。

羅孝賢說，近年來跨縣市快速公車需求興起，但因多數路線行經高、快速公路，不能有立位，因此很多不在起站上車的乘客抱怨，車到其候車站位時已滿坐無法上車，久而久之就自己開車、騎車而不再搭公車。

羅孝賢表示，「台北-基隆」、「台北-三峽」、「台北-林口」與「台北-桃園」等都會區通勤路線大概都面臨乘客無法上車問題；此外，對高齡者、身心障礙者有需要座位或其他特殊服務需求者，「公車預約制」也是解方。

羅孝賢說，對上述特性路線和特定需求，目前智慧運輸科技已有能力處理，「預約」是客製化服務的一種，沒有理由被扭曲歪樓成「何不食肉糜」，選舉的口水不意外，但要就事論事；解決問題才是王道，口水不是。