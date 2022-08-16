《國防新聞》（Defense News）表示，美國海軍下一代核子動力彈道飛彈潛艦哥倫比亞級（Columbia-class）面臨的最大風險之一，就是美國造船工業可能無法及時供應足夠的高品質零組件，但最新的3D列印技術或許能有效解決此問題。

《國防新聞》（Defense News）表示，美國海軍下一代核子動力彈道飛彈潛艦哥倫比亞級（Columbia-class）面臨的最大風險之一，就是美國造船工業可能無法及時供應足夠的高品質零組件，但最新的3D列印技術或許能有效解決此問題。

美國海軍戰略潛艦計畫執行辦公室（Program Executive Office for Strategic Submarines）執行主任塞爾蒙（Matt Sermon）表示，該軍種計畫讓無法達到訂單需求的零件供應商，與能不間斷提供3D列印零件的公司搭配，確保在即將迎來的「大造船潮」中，各計畫不會因缺乏零件而受阻。

《國防新聞》指出，美國將須同時建造2艘維吉尼亞級（Virginia-class）核子動力攻擊潛艦、1艘哥倫比亞級艦，還要繼續對現役潛艦進行維護，並維持數年以上。但不僅美軍潛艦大修「塞船」問題本就長期為人詬病，即將開始建造的維吉尼亞級第5批次（Block V），其製造工程更較現有第4批次（Block IV）版本提升約25%，且目前維吉尼亞級Block IV其實也面臨工期過長的問題。

將3D列印製造出的零件用於軍事領域會帶來風險，尤其是擁有嚴格安全標準的航空機和潛艦，因為兩者需要在高空和水下等極端環境中運作。雖然美國海軍先前對3D列印等新技術較為保守，但近年來已有所改變，如「史丹尼斯號」航空母艦（CVN 74）上便建立了海軍首個先進製造實驗室（Advanced Manufacturing Lab），以雷射掃描與3D列印技術為打擊群船艦提供零件。

不過由於使用3D列印零件在軍事領域仍相對少見，美國海軍目前採取為每種零件個別進行認證的形式；但塞爾蒙指出，若大量採用該技術，現有認證模式肯定將不敷使用，認為應改為認證製造者所採用的材料與製程等。