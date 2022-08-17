民進黨新北市議員15日要求國民黨新北市長侯友宜簽署承諾書，當選後要「做好做滿」，被嘲諷看不起同黨參選人林佳龍，林16日則表示自己願意簽署「做好做滿承諾書」。國民黨新北市議員葉元之16日在臉書貼文大酸，林佳龍承諾一個不會發生的事，就像他承諾如果去小巨蛋開演唱會，一定會唱好唱滿，有意義嗎？PTT鄉民看了也嗨翻直呼：「我承諾牽手子瑜一生一世」、「承諾敗選不入中央閣揆比較有用」。

葉元之表示，林佳龍16日說自己要簽署新北市長做好做滿的承諾書，他真的覺得很搞笑，林佳龍真的不覺得做這個動作是在打臉自己嗎？林佳龍從來不遵守承諾，他在台中市長敗選後，也承諾不會離開台中，結果沒多久就跑到台北當交通部長，打破自己的承諾；林在爭取選台北市長的時候，承諾不會選新北市長，說了24次，結果現在也打破承諾，跑來選新北市長。

葉元之提到，林佳龍根本選不上新北市長，林的小雞們也看衰林，所以一直要求侯友宜連任後要做好做滿。林佳龍現在就是抱著數饅頭心態，不認真跑基層，不努力研究市政議題，就是等著把這三個多月拖完，等著去中央做大官，他預估林的得票會比上屆蘇貞昌還少。他還大酸，既然如此，林佳龍承諾一個不會發生的事，就像他承諾如果去小巨蛋開演唱會，一定會唱好唱滿，有意義嗎？

PTT鄉民嗨翻狂虧：「這pH值超低，我喜歡」、「我也承諾娶到正妹老婆絕不偷吃」、「承諾過的1.5億APP呢？」、「民進黨當年也承諾誓死反對瘦肉精，反對核食」、「砲灰，你再多的承諾都是多餘的」、「我進NBA一定48分鐘82場打好打滿」、「台中人最懂這咖小」、「我承諾當上世界首富就捐所有的錢」、「這臉打的真的是有夠響」、「你承諾的海水採礦呢？」、「所以戶籍從深耕十年的台中遷過來了沒有?」。

還有人酸，「原汁得一分」、「笑死」、「太粗暴了吧」、「這跟我承諾娶到黑嘉嘉就不偷吃一樣」、「我承諾牽手子瑜一生一世」、「靠杯，快笑死，國民黨難得這麼會嘴」、「民進黨的承諾是最不值錢的東西」、「我承諾有一百億就捐一億給動保團體」、「我記得+long說過不選新北市長的說」、「誰給他的勇氣跑去選一級戰區新北」、「我承諾讓我當總統，沒人需要為他的認同而道歉」、「謝小夫都不知道退出政壇幾次了」。