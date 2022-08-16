記憶體價格下行趨勢愈演愈烈，摩根士丹利證券指出，記憶體全產品線下半年跌價幅度比市場想像更嚴重，降評群聯（8299）至「中立」，加上原本就不看好力積電（6770）等四檔記憶體股，至此全面保守看待台系所有記憶體指標股，引發市場警戒。

大摩原本在記憶體相關族群中，就對力積電、南亞科、旺宏、華邦電後市相當不樂觀，投資評等皆為「劣於大盤」，先前僅看好群聯一檔，但現在基於產業狀況更差，終結對群聯樂觀看法，宣告大摩對台系記憶體股全面進入警戒時期。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出，庫存持續堆積，伴隨NAND的價格環境惡化，形成基本面的壓力，進一步考量群聯股價近期有所反彈，建議旗下客戶現在不失為逢反彈抽身的好時機，因為就算NAND在大陸市場有成長題材，產業循環依舊不可能在短時間內就復甦。

NAND價格今年以來已經下跌14％，摩根士丹利認為，因為PC第二季需求疲弱，導致固態硬碟（SSD）需求減少，NAND未來幾季價格趨勢將持續下探，調研機構已下修NAND flash第三季混合售價預期，研判將季減13％～18％，至第四季還可能持續季減15％～20％，甚至到了明年第一季，價格還可能再下跌8％～13％。