「奶奶都躲在冰箱」警查遺體冰5年 新北社會局介入安置少女 00:122022/08/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八里1名女國中生跟老師談話驚吐「奶奶都躲在冰箱不出來」，老師察覺有異後立刻通報，蘆洲警方一查遺體冰5年，新北社會局介入安置少女。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名家住八里的14歲國中少女，在學校上課時，跟老師談話間竟提及「奶奶都躲在冰箱不出來」，新北市社會局接獲通報，偕同警方前往處理，赫然發現奶奶遺體已在家冰5年，隨即報請檢察官相驗遺體，以釐清奶奶死因，社會局並先行介入安置，接手照護少女。 女星消失15年找到了 揭躲起來生活辛酸內幕「被嫌丟臉」 鄰女洗澡不關窗 老公陽台解菸癮看10年 人妻怨「別再晃奶奶」 女國中生喊「奶奶躲在冰箱」新北警訪查驚見V字型乾癟女屍 #新北市 #八里 #少女 #奶奶 #冰箱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中女童驚曝被幼兒園助教「下體碰奶奶」 園方矢口否認 13:172022/08/15 社會 前少棒選手刺殺女友5刀致死 一審判15年 21:232022/08/12 社會 前少棒國手陰經龍狠殺女友5刀 「1刀刺心臟」 一審判15年 10:132022/08/12 社會 去年近2.5萬詐欺案 創5年新高 04:102022/08/14 社會新聞 宜蘭7月雨量創15年新低 茶農損失恐近百萬 19:072022/08/16 生活 看屋筆記：台中市北區大樁錢滙通(個案＋價格分析) 09:002022/08/14 建案開箱-台中 芝山國小日照中心施工再爆衝突 家長集結開嗆社會局 12:382022/08/16 生活 蔡昌憲成校園風雲人物 臭屁炫耀女同學為他落淚 17:232022/08/15 娛樂 埃及教堂大火 造成至少41死 04:102022/08/15 焦點新聞 影》跑山獸搜救巧遇「百蝶齊飛」 隨即尋獲馬崙山台鐵員工遺體 17:352022/08/10 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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