一名家住八里的14歲國中少女，在學校上課時，跟老師談話間竟提及「奶奶都躲在冰箱不出來」，新北市社會局接獲通報，偕同警方前往處理，赫然發現奶奶遺體已在家冰5年，隨即報請檢察官相驗遺體，以釐清奶奶死因，社會局並先行介入安置，接手照護少女。