從醫15年間屢次強暴、涉嫌性虐待女性患者的狼醫里卡多·克魯恰尼(Ricardo Cruciani)遭羈押里克斯島（Rikers Island）看守所，原訂下個月(9)接受判刑，昨日凌晨傳出離奇自縊，確切死因還有待警方釐清。

根據美國有線電視新聞網（CNN）、《紐時》16日報導，克魯恰尼昨日凌晨4點多到浴室洗澡，2小時後被巡邏獄警發現以坐姿倒在淋浴間，脖子上還有一件床單，死因疑似上吊自殺，當場沒了心跳，醫護人員抵達立即搶救仍不治。

報導指出，克魯恰尼是該監獄今年第12位羈押期間死亡的囚犯，陪審團裁定他犯下12項罪名，包括性侵、性虐待、強暴等等。

他不惜砸重金脫身，此前他曾以100萬美金(約2,999萬台幣)交保。噩耗傳出，他請得最強律師索辛斯基(Frederick Sosinsky)悲痛發布聲明，表示「克魯恰尼身亡消息震驚他的家人、朋友，我們都不敢相信…」

現年68歲克魯恰尼是一名神經外科醫師，曾任職於紐約、紐澤西州和賓州等地醫學中心，專攻罕見疼痛症候群。據悉他利用專業操縱病患，開立類鴉片藥物或超強止痛藥試圖讓他們成癮，就能一再回來看診然後趁機硬上，已知至少30名受害者。

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