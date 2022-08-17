日常生活大宴小酌，不少人都愛喝一杯，根據世界衛生組織公布的「飲酒與新冠肺炎」指引，喝酒會導致胃潰瘍、肝硬化等2百多種的疾病，甚至破壞身體的免疫系統，提高染疫風險。更有醫師提醒，喝酒還會提高罹患癌症、失智症的機率，建議遵守3個原則，降低酒精對身體的不良影響。

長春藤預防醫學健康管理醫師陳炯瑜提醒，台灣近半人口其實缺乏酒精代謝酵素，是喝酒會很容易臉紅的原因，若長期飲酒會影響免疫機制，提高罹患癌症和失智症的可能，如果真要交際飲酒時，可以掌握3個飲酒守則：

1.勿空腹飲酒或搭配高油食物飲用

因為酒精在胃中就可被吸收，所以空腹飲酒很容易被吸收，這也是為什麼喝酒前要墊胃的原因，但若是搭配高油飲食，可能反而會提升血液中的酒精濃度，建議可選擇搭配高水分的蔬果，例如：黃瓜、番茄、青椒等。

2.放慢飲酒速度控制酒精攝取量

放慢飲酒速度，可以提升酒精在胃中先分解的比例，減輕肝臟的工作量，建議每天的酒精攝取量控制在20g以下(相當於1罐啤酒)，女性和肥胖者因體內脂肪較多，建議不超過10-15g(相當於半罐啤酒)。

3.補充B群加速酒精代謝

因為酒精代謝過程，需要藉由B群的協助，所以我們可以藉由補充B群，來加速酒精代謝，建議直接食用本身含B群的原型食物，例如：糙米、瘦肉、蛋黃等，會比直接吃保健食品來得有效。

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