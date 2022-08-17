法網恢恢，疏而不漏，隨著科學辦案技術進步，越來越多陳年懸案遭到破解！北加州警察赫奇森（Matt Hutchison）今年8月初，成功運用「基因系譜學」偵破40年前一起少女謀殺案，逮捕75歲犯人拉米雷斯（Gary Gene Ramirez）。這起案件發生時，赫奇森還尚未出生，但他的繼父曾參與偵辦未果，最終由他接手破案。

根據

，這起陳年案件發生於1982年9月3日，一名15歲女孩史提特（Karen Stitt）被發現陳屍於加州森尼韋爾（Sunnyvale）一處公車站附近灌木叢，員警發現死者遭人性侵，身上還有59處刀傷，死狀相當悽慘。偵辦員警起初將女孩的男友列為嫌疑犯，直到2000年透過進行DNA比對後，才排除男友嫌疑，但警方也遲遲未能找到真兇。

直到2022年8月2日，員警赫奇森終於在今年8月2日，於夏威夷毛伊島（Maui）逮捕案件真兇拉米雷斯。報導指出，破案關鍵是警方在40年前於屍體上採集到精液和血跡，並在2000年將其儲存於犯罪現場DNA資料庫中，拉米雷斯與一名系譜學家合作近3年，從公開的資料庫中，建立一個嫌犯家譜，並逐漸把嫌疑範圍縮小到拉米雷斯家4兄弟其中一人，最後透過行蹤鎖定犯人。

今年8月初赫奇森前往毛伊島前，他已經相當肯定兇嫌身份，但仍需取得犯人的DNA作為關鍵證據，而他在取得DNA後，連夜將其送回加州犯罪實驗室進行比對，才在確認之後將真兇逮捕。

而據警方表示，犯人拉米雷斯是一名退休的除蟲員，先前沒有其他犯罪紀錄，他的哥哥則表示難以想像弟弟會犯下如此可怕的罪行，他稱「我從未見過他生氣或出現暴力行為，他連一隻蒼蠅都不曾傷害」。拉米雷斯目前被關押在毛伊島監獄，等待21日被送回加州受審以及22日開庭。

赫奇森市後接受《中央社》採訪時表示「終於能把這個40年的懸案了結」，並透露在對嫌犯上銬的那一刻，他心裡除了湧現出短暫的快感外，還有謙卑和感恩。他也表示雖然這起案件在他出生前就發生，但當他成為警察並加入懸案組，他就知道這是他想要努力的案件之一，「我們對所有案件都有責任，不管是不是懸案」。

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