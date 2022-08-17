過去一段時間裡，想要嫁到北京是很多大陸女子的希望，光是京城的發展前景，已經讓不少人羨慕，其戶口更讓人著迷，只要能嫁入北京，就是半隻腳踏入了豪門，一生的奮鬥起跑線已經比很多人優越了很多。不過，山西省一名女子嫁到北京後，發現大10歲的先生竟是個媽寶，只能靠著婆婆接濟生活。

綜合陸媒報導，8月12日，一位山西的女子開始在網上發視頻，用視頻畫面讓網友看老公懶的一幕。而且女子因為丈夫的慵懶，已經帶著孩子回家。本來希望丈夫能夠有所醒悟，然而一連5天的時間，沒有收到丈夫的任何消息，這讓她忍不了。

據了解，女子是山西人，丈夫是北京人，在年齡上，丈夫還比女子大10歲。基本優勢，就是丈夫自稱是個北京人。兩人的相愛十分不簡單，女子家人一個勁地阻攔，最終女子因為愛情和家人斷絕關係。

一直到婚後2年，女子終於看清，丈夫還是個媽寶男，只可惜已經有了年幼的孩子。想想自己遠嫁，實在是不容易。平時丈夫看孩子，就把孩子放凳子上不管不顧，自己躺在床上玩手機。而且從女子展示的視頻畫面看，廚房吃過飯的碟子和家裡的垃圾桶也不管。

工作方面，結婚的2年時間裡，丈夫先後幹過房屋中介和快遞員，但最終都幹不長。不是因為怕累，就是因為怕曬，幹了沒多久就辭職。最後索性躺家不上班了，女子也因為帶孩子沒有經濟來源，只能靠著婆婆接濟生活。

為了讓丈夫有所醒悟，女子帶孩子回娘家。臨走當天，雙方又爆發矛盾，女子不僅被罵，還差點被打。事後，人妻將親身經歷分享在社交網路上，吸引了不少網友的關注和熱議。

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