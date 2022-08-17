美國上周祭出4道出口限制令，避免半導體關鍵技術流出，被認為是在牽制大陸晶片業發展先進製程，其中限制3奈米以下的EDA軟體出口更是重中之重，這也讓外界好奇，大陸本土的EDA廠商能否填補空缺？對此，有專家認為，大陸EDA產業處在早期發展階段，沒有任何一家廠商擁有負擔整條EDA產業鏈的能力。

EDA軟體（電子設計自動化系統）被譽為「晶片之母」任何廠商進行晶片設計時都需要透過該系統，而這次遭管制出口的EDA的軟體就是用來開發3奈米以下的GAAFET架構，三星3奈米製程即採用GAA架構，台積電3奈米仍是用FinFET架構，2奈米才會跨進GAA架構，GAA架構擁有低功耗、高效能及面積小等優點。

研究機構TrendForce去年數據顯示，目前全球EDA市場被歐美廠商壟斷，前三大巨頭分別是新思科技（Synopsys）的32%、益華電腦（Cadence）的30%及西門子（Siemens）的13%，合計市占率將近8成。

每日經濟新聞報導，大陸本土的EDA產業仍處在早期發展階段，國微思爾芯集團資深副總裁林鎧鵬表示，「一些企業雖然在個別節點或技術領域上有競爭力，但缺點就是不夠全面，沒有任何廠商擁有負擔整條EDA產業鏈的能力，無法提供全系列的產品是國內EDA產業最主要的問題。」

芯華章科技產品與業務總監楊曄則認為，「產業發展初期應該秉持著開放的態度，加強企業間彼此的配合，現在不應該貪多求全，而是集中精力做自己最擅長的部份，共同建設整個生態圈。」

報導提到，大陸半導體業界雖然對發展EDA產業有高度共識，也認為有其迫切性，國產化比率更從2018年的6.24%提升到11.48%，但現階段仍存在發展小而破碎的問題。