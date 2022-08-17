大陸5家大型國企日前相繼宣布，其ADR（美國存託憑證）將從紐約證交所下市，引發市場關注新一波金融戰是否一觸即發。不過美國媒體《路透》引述分析師說法指出，此舉代表北京可能願意做出妥協，將有機會與美國達成審計協議，結束一場長達10多年的爭端。

報導指出，上周五有5家大陸國有企業包括中國人壽、中國石油、中石化、中國鋁業、上海石化等，相繼宣布將其美國存託股票 (ADR) 從紐約證券交易所下市。分析師說，美國證券交易委員會（SEC）5月曾指出，上述這五家公司與其他許多公司未能達到美國審計標準，而這幾家國企主動下市，表明陸方可能願意妥協，以便與美國達成審計協議。

美國2020年底通過「外國公司問責法」（HFCAA），要求在美上市的外國企業必須嚴格遵守美國審計標準，否則將無法在美國證券交易所掛牌。不過大陸企業長期以國家安全為由，拒絕外國監管機構取得審計底稿，因此面臨在美下市風險，此爭端已超過10年。

北京大學光華管理學院退休教授吉利斯（Paul Gillis）則認為，近來陸美兩國關係緊張局勢升高，雙方恐很難達成協議。

美國財經媒體分析師馬文．陳（Marvin Chen）指出，上述這5家公司在美上市股票成交量低，下市對公司本身幾乎沒有什麼影響，但此舉凸顯了陸美緊張關係的升級。