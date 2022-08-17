九合一選舉將於11月26日投開票，桃園市長選戰一役，民進黨於12日倉促換將，由立委鄭運鵬代替前新竹市長林智堅出馬競選，外界預估心此舉仍會有「外溢效應」。對此，資深媒體人黃暐瀚16日就表示「如果今天蔣萬安夠強，他還像丁守中當年一樣拿到40％，這樣他會當選台北市長」，引發討論。

黃暐瀚16日在網路節目《鄉民大會》中表示，今年台北市「三腳督」的狀況比較像當初1994年的台北市長選舉，三方人馬都有料，背後都有各自的支持者。黃暐瀚更說「而在三腳督都很強的情況下，民進黨就會獲利了」，黃暐瀚更說，所以這次台北市「三腳督」，「黃珊珊很強的結果，就是陳時中有可能贏」。

黃暐瀚也預測年底的台北市選情，他認為當選的機率依序是「蔣萬安、陳時中、黃珊珊」，黃暐瀚坦言，「黃珊珊目前比較是頹勢，因為雖然柯文哲力挺黃珊珊，但柯文哲在台北市的盤，其實並沒有那麼大」。最後黃暐瀚也說「如果今天蔣萬安夠強，他還像丁守中當年一樣拿到40％，這樣他會當選」。