台灣民意基金會今公布「裴洛西訪台、中國軍演與台灣民意」最新民調，民調提及許多問題，其中20歲以上台灣人，5成選擇台灣未來要獨立，僅1成2選擇未來兩岸統一，2成6選擇未來仍繼續維持現狀。對此，前立委沈富雄16日分析，「中間的60、70％民眾」才是台灣的主流民意，引發討論。

該份民調顯示，50%民眾支持台灣獨立，11.8%兩岸統一，25.7%維持現狀，12.1%沒意見、不知道、拒答。其中更細分為7分類，分別為「堅持台灣獨立27.3％」、「贊成但不堅持台灣獨立22.8％」、「維持現狀但偏台灣獨立11.3％」、「維持現狀8.4％」、「維持現狀偏兩岸統一6.0％」、「贊成但不堅持兩岸統一9.4％」、「堅持兩岸統一2.4％」。

沈富雄16日在網路節目《少康戰情室》中表示，現在先撇除「非獨不可的人」和「非統不可的人」，基本上選擇兩岸「維持現狀」的人高達60、70％。沈富雄認為，「將來政黨在總統大選時，就兩岸問題的表態，要從這個角度去看，中間的60、70％才是台灣的主流」，現在這個民調看不出結果，是美國眾議院議長裴洛西來台，攪亂了一池春水之後，產生的一個不穩定的狀態。