性感網紅兼Youtuber奎丁有著美艷外型和32E身材，於學生時期被封為「輔大豪波女神」，憑著豪邁、不做作的性格，在IG狂吸68萬人追蹤，Youtube頻道內容以實驗等內容為主，然而其實她是直播主出身，還曾辛苦播了3年半，更曾透露對直播工作是「又愛又恨」，近日見網友詆毀她賣身，忍不住再訴心聲。

近日，奎丁2020年曾在Youtube拍片「直播辛酸」的影片，結果2年後仍收到網友留言攻擊她：「一樣都是在賣的～只不過管道不同罷了……所謂的好的『直播主』～是那些賺得少的」，見狀，讓奎丁在限時動態，公開怒嗆：「請問是賣啥，賣身？賣笑？」她強調，自己每月花了200到500小時直播，持續了快3年，換算成上班時數，等於一天上班8小時。全年無休，因此「不管你說我賣啥啦，我都會超不爽的。」

奎丁被酸民嗆是在賣的，讓她爆氣在限時表示自己超不爽。(圖/奎丁 FB)

奎丁透露，「直播」對她來說是個正當、正常的工作，並且指「好幾年前直播主還風風光光，直到後期被講得超難聽，線上酒店妹之類的」奎丁強調，她本身不喜歡跟人互動，「我就是不喜歡講話、不喜歡聊天、不喜歡回訊息」然而她卻要每天直播8小時，還要一直聊天講話唱歌，「最後痛苦值太大，所以決定直接退出這個高薪工作，開始賠錢拍片」，揭露最後毅然改行主因。

奎丁稱自己對直播工作問心無愧，因不習慣工作模式帶給她壓力而選擇退出。(圖/奎丁 FB)

奎丁坦言，她不認為自己是多好的直播主，「但我也不壞，至少我對這份工作問心無愧」更強調自己沒有對不起誰，更沒有對不起自己，因此看到這種「歧視性留言」內心感到極度不爽，對於「直播」一直很感激，讓自己得以支撐到現在，並要酸民要出言攻擊，就要拿出實質證據，否則最後閉嘴。