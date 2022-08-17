台北市副市長黃珊珊本月7日接下台北市長柯文哲一日雙塔的腳踏車，宣布將傳承柯P精神，卻遲遲未辭職全心投入選戰，僅表示會在8月27日城市博覽會完成後請辭，不過有消息指出，黃珊珊已經開始佈局競選團隊以及競選總部，位置就落在大安區光復南路上，距離大巨蛋僅200公尺，而陳時中17日也將宣布大巨蛋政策，未來「搶蛋」也將成為選舉話題。

據了解，黃珊珊競選總部目前已進入後期裝潢階段，將會配合黃珊珊月底宣布參選一併開幕，不過參選日期仍未確定，另傳出屆時發言人將由電視台主播擔任，而副發言人則會由跳船藍營、投黃青年張煥霖擔任，至於是否有另外一位副發言人，黃珊珊團隊仍在物色人選。

至於黃珊珊參選日期，目前僅能確定為8月底，但詳細日期因尚在與柯文哲討論，因此仍未定案。而陳時中將於17日召開記者會，公布大巨蛋相關政策，加上黃珊珊競選總部的選址，大巨蛋議題勢必會成為選戰攻防的首要話題。