近期傳出不少台人遭詐騙集團開高薪誘騙到柬埔寨、緬甸工作，卻慘遭性侵、囚禁、毒打，甚至遭摘器官販賣；就有男子分享幾年前，前女友曾收到外派海外當「賭場荷官」訊息，並打著高薪引誘前女友，但他發覺有異，直白的勸阻前女友，反遭一陣痛罵，讓他無奈表示前女友曾被詐騙過，仍執迷不悟。

一名男子在臉書社團「匿名2公社」發文，他表示幾年前，前女友每天不是上網就是和玩線上遊戲，工作不穩定，每個星期就是在面試新工作，問了女朋友換工作的原因，卻是因為「太熱、太累、太無聊、錢太少，或是被資深員工欺負」等等。

前女友還向他抱怨，台灣都是慣老闆，並提到台灣薪水普遍低薪，但他認為前女友沒有專業，又不肯吃苦，連試用期都過不了，還提到前女友收入不穩定，住家裡吃家裡，雖然嘴巴上講要AA制，但是常常都是他付錢。

有次前女友非常高興的向他表示自己找到好工作，要外派到海外當賭場荷官，其賭場位置在緬甸，當時他聽完後覺得有怪異，並認為「荷官不用技術、不用好的溝通技巧嗎？甚至不在意外表嗎？」，前女友則表示「這些到當地培訓就好」。

然而，他認為前女友外派工作令人值得懷疑，要前女友先留在台灣認真工作，但卻被前女友認為「你真的很瞧不起我，你以為自己很厲害啊？不過就是有穩定工作而已」，兩人便大吵一架，然而，他對於前女友的心態感到氣餒，但更讓他無奈的是「沒和這些人相處過，真的不敢相信詐騙這麼好賺，前女友在認識自己以前，已經被詐騙過幾次了」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「重點她出發去了嗎？」、「想輕鬆做，又沒能力，被騙走剛好而已」、「去那邊電療，看看腦袋會不會好一點」、「沒有專業沒關係，有事業線嗎？」、「她的器官搞不好已經開始買賣了」、「你可以讓她去看看外面的世界，一路看到西方去」。