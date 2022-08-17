說到沙茶醬，許多人都會立刻與「牛頭牌」3個字做連結，彷彿已成為沙茶醬的代名詞。就有網友提出疑問，有沒有其他牌子的沙茶醬能夠和牛頭派一戰，引發討論，不少老饕直指，愛之味素沙茶醬更是美味許多。

原PO在PTT八卦版PO文「台灣沙茶醬有可以和牛頭牌一戰的嗎？」，他表示牛頭牌至今60多年，雖然是價格最高，但味道也是最好，他牌味道都差了一截，自己更愛直接淋在白飯上吃，詢問有沒有其他品牌可跟牛頭牌打對台。

一講到沙茶醬，幾乎所有人第一時間想到的都是牛頭牌，仿佛已成為代名詞。(圖／pchome)

鄉民看到紛紛留言：「沒有，牛頭牌香味無敵」、「要好吃品質又要穩定又要能量產，應該是沒有」、「澆飯加蔥加蛋黃，人間美味」、「澆飯吃也太猛了」、「還真的有人吃白飯直接澆沙茶醬的XD」、「看到沙茶澆飯，就知道內行」、「出國必備家鄉味」、「牛頭牌根本萬能，炒甚麼都好吃」。

但不少老饕則大推愛之味素食沙茶醬：「我吃葷的，但沙茶醬一律都用愛之味素食」、「愛之味素食+1，直接拌飯吃都可以」、「愛之味素食比牛頭牌強，不要有刻板印象」、「愛之味那款很強，跟傳統沙茶醬味道完全不一樣，但討厭的很討厭」、「愛之味第一，其他慢慢爭吧」，也有部分人推：「小豪洲啊，單吃超過癮」、「福華讚，火鍋唯一指定」。