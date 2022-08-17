台北表演藝術中心已正式啟用，開幕之時也有許多外國媒體記者受邀來台，報導已陸續見報，包括倫敦《泰晤士報》(The Times)、《金融時報》(Financial Times)、《經濟學人》雜誌(The Economist)等，其中《泰晤士報》以「一棟吸睛的亮眼建築是台灣新的文化武器」為標題，點出台灣在政治軍事緊張的狀態下，展現了大無畏精神。

《泰晤士報》表示，台灣政府視藝術為重要的軟實力武器，因此這棟由荷蘭建築大師雷姆．庫哈斯和大衛．希艾萊特設計，極為吸睛的建築，可以視為是台灣要在世界舞台上扮演重要角色的象徵。

北藝中心執行長王孟超接受《泰晤士報》訪問時表示，台灣可以自由表達意見，觀眾態度也很開放，北藝中心將利用這個自由開放的環境，來探討本地關切、和國際接軌的議題。

《泰晤士報》報導指出，台灣想贏得這場以小搏大的文化戰爭，北藝中心必須能成功將台灣藝術推到國際舞台上，如果這說起來是期待過高，那是因為北藝中心「不是一棟一般的建築。」、「庫哈斯和希艾萊特的功能與形狀都同樣突出的大膽幾何設計征服了。」建築內部設計以實用為主，刻意暴露某些內部結構和管線，但是一進到劇場內，就如進入了藍色的「平靜的綠洲。」

《經濟學人》以「台北表演藝術中心是一個自由表達的舞台」為標題。內容指出，開幕季的37檔節目，從傳統新演的魏海敏京劇、布拉瑞陽的原住民舞蹈、到周東彥的同志情慾，都在慶祝「台灣生氣勃勃的社會，有力宣示這個島的民主價值和國際影響力。」而王孟超在訪問時把台北比喻為華文世界的燈塔，照亮所有人的創作自由。

《藝術新聞》7月號把同樣在年中開幕的香港故宮文化博物館和台北表演藝術中心做對比，指出香港故宮所在的西九文化區是當今世界最具企圖心的文化建設之一，但愈來愈嚴苛的言論管制，讓很多人擔心。相形之下，「北藝中心是在文化自由的環境中開幕。」

《金融時報》在報導中指出，北藝中心是「連接高雅文化與當地社區的橋樑。」其開放性因此與高高在上的兩廳院很不一樣。建築師希艾萊特表示，打破民眾與劇場的隔閡是他們設計的要點，因此設計了公眾可以參觀的回路，不進到劇場裏也可以感受劇場氣氛。

報導也提及外界對北藝中心的批評，像是大劇院座椅破損、冷氣不夠、指標不明確、廁所大排長龍等。王孟超表示，椅子破損是因為工程延宕和原來的承包商破產，正在加緊搶修，重新包椅布，並尋求長期解決方案。希艾萊特說其他有些問題，在逐漸優化後應該會消失，「這樣的劇院一開始總是有些問題，需要一段時間來調適。」