柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）。

台灣人被騙到柬埔寨後受到人蛇集團控制、進行線上賭博詐騙，柬埔寨一夕間成為詐騙天堂的代名詞，不過其實當地部分地區淪為人口販子溫床已有一段時間，當中更和柬埔寨政府支持陸資投資博弈產業、官員貪腐、官商勾結等因素脫不了關係。

■人蛇集團受害者遍布中國大陸、台灣、東南亞各國

不少台灣人看到高薪廣告後前往柬埔寨淘金，結果被詐騙集團控制、虐待，甚至一去不回，其實這樣的被騙、受害案例不只發生在台灣人身上，中國大陸、泰國等有更多受害者。

「半島電視台」（Al Jazeera）今年4月才報導，泰國警方成功救出700名在柬埔寨受到控制的泰國人，這些受害者前往柬埔寨工作，卻被中國大陸人蛇集團關進周圍有鐵絲網、監視器環繞的建築物中，要求他們進行電話、網路詐騙。當時泰國警方粗估，仍有超過1500名泰國人受困柬埔寨西南方的施亞努港（Sihanoukville，簡稱西港）。

報導指出，詐騙集團掮客通常會在農作物收成後走訪泰國各個貧窮的村落，提供農人工作機會。

泰國警方發言人克瑞薩納（Krissana Pattanacharoen）指出，通常這些人蛇集團的首腦都在中國大陸，不過他們會在鄰近國家僱用手下。

不只泰國，據悉數百名馬來西亞人、菲律賓人、印尼人也被人蛇集團騙至施亞努港。

柬埔寨淪為詐騙天堂。圖為2017年因被控進行網路詐騙、在柬埔寨被捕、準備遣返回大陸的大陸公民。（資料照／美聯社）

■柬埔寨政府支持陸資投資博弈產業

究竟柬埔寨為何成為人口販子的溫床？這些犯罪情事與蓬勃發展的博弈產業密不可分。據線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）、「半島電視台」報導，博弈產業及外資賭場在柬埔寨的歷史裡並非新鮮事，早在16世紀，柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）就有中國人經營賭場的紀載。

不過柬埔寨的博弈產業在2017年大爆發，一來是柬埔寨與中國大陸的關係吸引了大批大陸投資人進駐，二來是菲律賓打壓博弈產業，投資人發現柬埔寨稅率低、法規又寬鬆，曾經寧靜的濱海城市施亞努港因而一時間充斥著陸資賭場，吸納大批尋求賭博的大陸遊客，因為除了澳門，賭博在中國大陸是違法的。賭場、酒店、餐廳、卡拉OK歌房湧入後，施亞努港大變身成為「東南亞澳門」，其中90%的企業由大陸老闆所經營。

值得注意的是，柬埔寨禁止柬埔寨公民進行賭博，因此當地賭場僅為外國遊客服務，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）支持陸資投資博弈產業，稱柬埔寨人將從灌注施亞努港的10億美元外國直接投資中獲益。

施亞努港也在成為賭場大城後充斥各種組織犯罪與貪腐情事，隨著中國的網路詐騙活動移入，施亞努港也成為人口販運、奴役的中心，其中3位最知名的大陸投資人分別為董勒成、徐愛民，以及日前在泰國落網的佘智江，這3人在中國大陸被控涉及總額達數千萬美元的金融犯罪。

■至少有3萬受害者受到人蛇集團控制

據「日經亞洲」（Nikkei Asia）2021年9月的報導，協助救出受害者的李姓（Li）大陸商人粗估，至少有3萬人被騙到柬埔寨工作，柬埔寨政府也承認博弈產業帶來的人口販運犯罪問題，不過柬埔寨國家警察總署（Cambodia National Police）發言人蔡金坤（Chhay Kim Kheoun）認為受害者人數僅數千人。

“There are thousands of people in Cambodia being forced to work in scamming compounds.”



How foreign nationals from across Asia are trafficked into Cambodia by crime syndicates ⤵️ https://t.co/UiziMm5CMQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 13, 2022

美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）中國安全專家陶爾（Jason Tower）粗估，光是在中國大陸，受到網路詐騙的受害者可能就多達10萬至50萬人之間，此外他說社群媒體上每天都能看到數百個徵人廣告，試圖引誘大陸民眾前往柬埔寨或緬甸，他說實際上有多少受害者可能仍不得而知。

柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的博弈產業。

■洪森禁線上賭博 政府貪腐澆不熄犯罪

2019年8月洪森態度大轉彎，禁止線上賭博，他被視為是出於政治動機才頒布新政策，以因應線上賭博所伴隨而來的猖獗犯罪，外界也認為他是受到北京施壓才改變政策。一直以來中國大陸都是柬埔寨的最大援助及投資國，不過北京多年來持續打壓線上賭博業者。

禁令馬上就對柬埔寨的線上博弈產業造成影響，線上賭博的稅收原本佔柬埔寨博弈產業稅收的1／4，禁令頒布後，產業在4個月內逐漸萎縮，施亞努港的半數賭場關閉，7,700名當地勞工失業，多達45萬大陸公民離開柬埔寨。

August will be three years since the abrupt end of #Sihanoukville's multibillion-dollar #construction boom.



Rapid, unchecked development turned what was #Cambodia's seaside jewel into a jumble of under-construction casinos, condos and shopping malls.https://t.co/ZYl5QlstcY — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) August 5, 2022

儘管政府下令禁止線上賭博活動，以貪腐聞名的柬埔寨仍持續淪為線上賭博、詐欺等犯罪網絡的基地。「日經亞洲」指出，即便多數詐騙組織由中國人經營，也有部分集團是由東南亞人士營運，這些犯罪集團還能藉由賄賂柬埔寨地方官員來換取保護，甚至有真實案例顯示，柬埔寨警察陪同線上賭博集團抓回逃跑的受害者，此外去年4月，一名柬埔寨前將領才因為與另外6名同夥走私28名大陸公民被捕。

美國政府公布的《人口販運報告》（Trafficking in Persons Report）形容，柬埔寨各級政府的貪腐嚴重限制了打擊人口販運的努力，指出有關官員共謀人口販運的指控可信，警方要突襲檢查前也會事先通報進行性販運的場所，以換取性招待或每個月收保護費。

柬埔寨淪為詐騙天堂。圖為2017年柬埔寨當局沒收詐騙集團的筆電、電話等。（資料照／美聯社、柬埔寨內政部移民警察署提供）

■官商勾結才是根本 許多進行犯罪的建物所有權人都與洪森有關

人口販運、詐騙等犯罪情事無法杜絕的最根本原因或許在於官商勾結。陶爾指出，如果查看部分發生犯罪情事的建築或場所，會發現當中部分建物的所有權人與柬埔寨高官關係匪淺。

「半島電視台」指出，多數建物的所有權人都有一個共通點，就是與洪森有密切關係，這些建物的所有權人包括洪森的姪子、顧問、前顧問、長期政治盟友、以及一名贊助他搭乘豪華私人噴射機前往紐約的金主。

報導指出，監禁受害者進行詐騙的情事不只存在於施亞努港，甚至擴及全柬埔寨，例如一處偏遠山區以北坐落一幢建築，這座建築與洪森的姪子洪圖（Hun To）有關，建物就座落在一個經濟特區內。

陶爾說，這類保護區因為掩護網路詐騙或其他非法行動而臭名遠播，「你甚至可以稱它為特別犯罪區。」

針對半島電視台報導，洪圖回應沒有注意到任何網路詐騙活動，施亞努港副市長迪曼奇（Long Dimanche）等人稱，有關網路詐騙業者進行人口販運、限制行動、強迫勞動等指控都是假的。