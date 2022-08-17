不管是立法院院長游錫堃、台南市長黃偉哲，還是立委陳亭妃都現身本土劇《新台灣奇案》的開鏡儀式，陳亭妃還在劇中客串演出媽祖，可見該劇受到各界重視與期待，然而該戲集4月播出完畢至今已4個多月，卻仍有許多工作人員、演員沒有拿到薪水，多次向擔任該劇製作人的資深藝人郭美珠索討薪資，卻始終被冷處理。

除了主要演員林秀芳被積欠9萬元外，本刊聯繫到同劇的新進演員洪小姐，她以每集5000元的報酬拍攝《新台灣奇案─北瓜宴》，總共2萬元的演出費用也遭到拖欠。「當初是媽媽介紹她（郭美珠）給我認識的，我想說不會有問題，所以我就去拍了，但到了現在，我也是沒有拿到錢。」洪小姐說。

「剛進劇組的時候，就聽說製作人會欠錢，但是不知道會這麼嚴重，到現在好像還是有很多人沒有拿到錢。」洪小姐表示。據了解，為了討回演出費用，洪小姐請母親去跟郭美珠協商，但卻始終沒有下文。

本刊調查，《新台灣奇案》由郭美珠以及她的丈夫陳蒼嶺擔任製作人，內容改編台灣本土鄉野故事，劇集分為4部曲，分別為「我有三個姓」、「思想起」、「無心新娘」、「北瓜宴」，總集數共為33集，從去年9月12日開始每晚10點在民視無線台首播，並在今年5月改名為「台灣傳奇」。

至於《新台灣奇案》的原版《台灣奇案》，在1999年到2008年間共播出432集，播出時間長達10年，是不少觀眾的童年回憶，重新在YOUTUBE上架後引起網友熱烈討論，被封為「童年抓著阿嬤一起看的神劇」。

本刊調查，擔任《台灣奇案》的主持人郭美珠，現年已經72歲，她出身嘉義縣，從小由祖父母撫養長大，父親在29歲時英年早逝，當時年僅7歲的郭美珠就在街頭上叫賣金紙，到了13歲因為常在廟口看歌仔戲，被戲班看中邀請演出，在1969年受到台視徵召成為第一批演員。

然而郭美珠在《台灣奇案》播出後卻罹患乳癌，在積極抗癌戰勝病魔後，近年郭美珠再度復出製作《新台灣奇案》，該劇的收視率表現不俗，除了在網路上引發討論外，首播平均收視都高達1點多，最高時還曾達到2.46，然而雖然創下高收視，卻傳出欠薪醜聞，演員們只盼郭美珠能出面處理，還給他們應有的報酬。

對此，本刊致電郭美珠，她則說在本月15日民視撥款下來之後，就已經透過匯款的方式，將所有演員、工作人員薪資發放出去，並沒有拖欠的情事發生，至於洪姓演員當初是由別人介紹來拍的，她並沒有留下相關的資料，所以找不到這個人。

北瓜宴的女演員出面控訴，自己及多位演員都遭到郭美珠積欠演出費用。（圖／翻攝畫面、陳昭文攝）

郭美珠的會計則解釋說，洪姓演員的薪資在15日已經匯款，公司並沒有拖欠她的薪資，至於演員、工作人員費用遭拖欠一事，該名會計則強調，公司撥款有其作業流程，且上一任會計並未確實交接資料，才會導致流程拖延。

林秀芳及洪小姐告訴本刊，她們這兩天確實有收到匯款，但並非當初與對方約定的足額薪資，被莫名扣除了數百至千元的金額，令她們不解。

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