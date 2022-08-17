台灣本土歌仔戲演員郭美珠闖蕩演藝圈數十載，1999年擔任製作人及主持人的《台灣奇案》劇集轟動一時，時隔22年，今年年初她挑大樑擔任製作人，找演員拍攝《新台灣奇案》當作她的復出代表作，但本刊卻接獲本土劇女星林秀芳控訴，郭美珠積欠多名演員薪水，有人向她索討演出費用卻被已讀不回。

曾經出演《濟公》、《斷掌順娘》等戲劇的本土劇演員林秀芳，總能將劇中角色詮釋淋漓盡致，但近年因為工作量減少，她還曾一度轉行，好不容易等到有戲拍，林秀芳卻控訴遇到不可理喻的製作人郭美珠，自己拍攝了多集內容，卻一毛錢都拿不到。

「北瓜宴是在今年3月開始拍，在這之前美珠姐還有找我演出其他的角色，但北瓜宴演出的錢到現在我都沒拿到。」許久不見的林秀芳再度出現在鏡頭前，但這次卻不是分享演出經歷，而是出面控訴知名資深演員兼製作人郭美珠欠薪。

「原本她是說北瓜宴在民視播出一個月後就會撥款給我，但是3月劇集播出到現在已經快5個月了，我多次傳訊息向她們夫妻（郭美珠夫妻）要我的演出費用，她老公只跟我說知道了，之後便不讀不回，還封鎖我的訊息。」林秀芳說。

據了解，林秀芳與郭美珠在本土劇圈中打滾多年，雙方情同姊妹，而曾經因為台灣奇案一劇開紅盤的郭美珠，近年重新拍攝民視本土劇大戲《新台灣奇案》當作復出作品，林秀芳也義無反顧相挺，並在劇中出演重要角色。

「當初她們來找我談，我一口就答應了，就連演出費用，也遠遠低於我的價碼，但這些錢她還是欠到了現在。」林秀芳抱怨地說。據了解，林秀芳為了相挺自己的好姊妹，將演出費用砍到剩每集1萬元。

本刊調查，今年年初，林秀芳受到郭美珠邀約出演本土劇集「新台灣奇案─北瓜宴」，擔綱酒店媽媽桑「貴姐」一角，在劇中林秀芳與飾演轉輪王的劉亞芬相愛，然而無奈人神兩隔，且轉輪王司掌陰間大事，自己要死後到地府才能與對方長相廝守，林秀芳將在死亡與愛情間拉扯的角色詮釋的淋漓盡致，不少觀眾看了相當動容。

對於資深演員林秀芳，喜愛看本土劇的觀眾並不陌生，現年60歲的她在演藝圈打滾超過30年，她的前一段婚姻至今仍為人津津樂道，因為當時她在友人的介紹下認識了從事國際貿易業的前夫，雙方在非洲完婚。

她也為了愛遠赴非洲生活，並住在丈夫購置的大豪宅中，但她的丈夫結婚不久後卻另結小三、小四，並對林秀芳喪失新鮮感，林秀芳過著3女侍1夫的生活長達4年，最後林秀芳無法忍受，在與丈夫離婚後返台。

林秀芳表示，自己演出的費用總共9萬元，在劇集播出後，她不斷向製作公司會計催款，但卻始終遭到敷衍，最後她致電向同為製作人的郭美珠丈夫反映，對方卻僅說會處理，卻隨即將林秀芳的LINE帳號封鎖，由於雙方當初因為好交情，針對演出費用並未簽訂合約，目前林秀芳也打算向演藝工會投訴，希望能討回自己的血汗錢。

對此，本刊致電郭美珠，她則說在本月15日民視撥款下來之後，就已經透過匯款的方式，將所有演員、工作人員薪資發放出去，並沒有拖欠的情事發生，至於洪姓演員當初是由別人介紹來拍的，她並沒有留下相關的資料，所以找不到這個人。

郭美珠的會計則解釋說，洪姓演員的薪資在15日已經匯款，公司並沒有拖欠她的薪資，至於演員、工作人員費用遭拖欠一事，該名會計則強調，公司撥款有其作業流程，且上一任會計並未確實交接資料，才會導致流程拖延。

林秀芳及洪小姐告訴本刊，她們這兩天確實有收到匯款，但並非當初與對方約定的足額薪資，被莫名扣除了數百至千元的金額，令她們不解。

圖說：

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1-2：台灣奇案播出432集，播出10年都是由郭美珠擔任主持人。（圖／翻攝畫面）

1-3：資深演員林秀芳受郭美珠邀約，在新台灣奇案─北瓜宴劇中飾演酒店媽媽桑「貴姐」一角，卻未領到酬勞，催討也無用。（圖／張文玠攝）

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