陳秉立（阿翔）和老婆龔淑卿（Grace）走過風雨後，近年來努力促進家庭關係。日前阿翔帶著全家人到台中過父親節假期，時報周刊CTWANT讀者在台中高鐵站捕獲正要北上的一家五口，阿翔右手拖著大行李廂，還提了滿手的戰利品，左手也沒閒著，忙著拍拍安撫撒嬌的兒子「布朗尼」，十足是個暖爸。
八月七日下午三點多，本刊讀者捕獲野生的阿翔帶著全家人出現台中高鐵北上月台，一家人很有秩序地在隊伍中排隊等車。7歲的兒子「布朗尼」似乎玩累了，黏著阿翔撒嬌，阿翔也耐心地拍拍兒子的背安撫。而5歲的小女兒「舒芙蕾」很活潑，一度在月台邊探頭想看列車，10歲的大女兒「小泡芙」趕快出手攔住妹妹，看得出是很關愛手足的好姊姊。.
Grace臉書上也分享台中的旅程，最有趣的是，阿翔對女兒「小泡芙」的穿搭非常有意見，「小泡芙」在旅行中穿了件牛仔短裙，一雙漂亮長腿完美複製媽媽的好基因，沒想到阿翔對此非常不爽，Grace透露：「臭拔一直對女兒的短裙很有意見。」阿翔看到女兒穿短裙的照片，還跟老婆嚷嚷著要把那件裙子「拿去丟了」，父親節當晚家人幫他慶祝時，被問到父親節願望，他仍不忘跟「小泡芙」再三表示「爸爸希望妳以後記得不要穿這麼短的裙子出門」，讓Grace聽了哭笑不得。
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