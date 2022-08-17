中職樂天桃猿啦啦隊「RakutenGirls」人氣成員孟潔，日前卸下《全明星運動會》藍隊經理職位，專心投入棒球賽季，沒想到爸爸卻因化療感染引發敗血症去世，事發突然讓她措手不及，父女倆只能以視訊方式見最後一面，成為她心中一大遺憾。

孟潔透露，最後一次見到爸爸已是5月份，當時有糖尿病的爸爸莫名出現暈眩症狀，檢查後確診血癌，她原先以為爸爸會和罹癌的媽媽一樣，化療後病況穩定，加上爸爸向來報喜不報憂，「爸爸給我的訊息永遠都是他會撐過去、好起來，所以我不會覺得已經很嚴重了，才會忽略這件事。」

孟潔在父親過世時曾發文紀念。（圖／取自孟潔IG）

沒想到爸爸住院化療2周病情急轉直下，在化療過程細菌感染引發敗血症，白血球數值低於0，前一晚孟潔才接到媽媽電話，說林爸爸將注射白血球，後續狀況非常關鍵，「只要撐過去就會好，沒撐過就需要插管」。怎料隔天孟潔一早接到媽媽的視訊電話，發現爸爸高燒至40度，張著眼睛卻早已失去意識，但爸爸一聽到愛女的聲音淚水直流，「我那時就心想，這不會是我最後一次跟他講話吧？」結束通話，孟潔雖然立刻搭車南下，卻趕不及在最後一刻抵達醫院，父女倆從此天人永隔。

長著一張天真娃娃臉的孟潔，個性卻是非常早熟而獨立。（圖／林士傑攝）

孟潔回憶從接到視訊電話，到爸爸離世僅短短2小時，事後她聽爸爸友人說，爸爸應該是知道自己等不了她回去見最後一面，直到講完電話才離開。她也從對方口中得知，爸爸住院期間經常講電話講到哽咽，「他其實是已經知道自己不太行了」，卻為了讓女兒安心而一直隱藏病情，讓孟潔難以接受：「我沒想到發生那麼快，也很遺憾沒有看到他最後一面。」

孟潔透露爸爸向來報喜不報憂，但習慣只呈現好的一面給大家看的她，似乎也有著跟爸爸一樣的個性。（圖／林士傑攝）

由於孟潔從大學時期北漂到北部讀書，一家三口聚少離多，但孟潔體恤父母辛勞，從學生時期開始打工，曾在士林夜市擺攤、賣手機殼，自理在外的食衣住行。後來她被相中成為女團「Today’s Angels」一員，開始接觸演藝事業，也開始拍廣告、接表演；舞蹈系出身的她，2015年參加Lami Girls萬中選一徵選會脫穎而出，卻在陰錯陽差下沒有加入，好在兜兜轉轉了3年，球團又找上她，孟潔才正式加入啦啦隊。雖然繞了一大圈，但她認為：「這都是老天的安排，這3年我在外面學習很多，也更了解該如何將好的一面呈現給大家。」

舞蹈系的孟潔，進入啦啦隊讓她展現所長。（圖／林士傑攝）

在球團安排下，孟潔除了能發揮舞蹈長才，也多了不少演藝工作，她從一個月回家一趟，變成三個月返鄉一次。2020年孟潔接下《全明星運動會》，獲封「最美經理」，她坦言起初接到邀約時，完全不曉得節目型態，僅抱持著機會來了就上的心態，沒料到節目大受歡迎。但天生慢熱的她，三季下來好不容易和大家打成一片，卻因第四季節目型態改變，被卸下經理一職，她坦言：「突然要畢業的感覺滿捨不得的。」

因加入啦啦隊讓更多人看見，孟潔希望將來有機會能拍戲，嘗試更多可能性。（圖／林士傑攝）

雖然離開節目，但孟潔依舊工作滿檔，未來希望能跨行拍戲拍電影。她坦言已有規劃物色新北的30坪的新成屋，她除了遺憾沒見到爸爸最後一面，也難過無法讓爸爸親眼見到她能照顧自己還能買房子，現在她最擔心媽媽孤單一個人住在台南老家，想把媽媽接到北部，但孟潔又擔心人生地不熟，還是會尊重媽媽的意願。

孟潔（右一）曾參與三季《全明星運動會》擔任藍隊經理，讓她交到不少好友，也留下許多回憶（圖／取自孟潔IG）

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