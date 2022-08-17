彰化縣41歲張姓女子為首的人蛇集團，涉嫌在臉書刊登不實訊息，以高薪誘騙超過50台人前往柬埔寨等地。彰化地檢署15日指揮刑事局中部犯罪打擊中心等單位，逮回張女等4名成員，並攔下準備出境的5名被害人，檢方訊後於16日向法院聲押張女，法院17日凌晨裁定羈押禁見，另陳嫌以2萬元交保，劉嫌、林嫌請回，。

刑事警察局中部打擊犯罪中心與國際科等單位聯手，過濾、比對被詐騙赴柬埔寨、泰國遭拘禁的被害人資料，發現這些人都是遭人蛇集團誘騙出國且行動受控制，其中有部分人因身體不適才能返台，檢警接著追查另名仍在柬埔寨、行動被控制的王姓女子，深入追查並蒐證。

檢警指出，該集團分工專業，成員多是利用臉書或IG張貼訊息，以「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等文字誘騙想賺錢的年輕人，詐騙他們出境後，藉由販運人口的方式獲取暴利。

警方15日出動近50名警力，搜索北、中、高等處，逮獲張姓女子為首等人蛇集團成員共4人，並查扣手機9支、被害人護照及證件、筆記本、住宿收據等證物，其中筆記本還記錄了數十名被害人的出境資料，並成功攔阻5名準備出境的被害人。

檢警調查，張姓女子為該集團在台負責人，她於今年5月初開始，陸續指揮旗下林姓、劉姓、陳姓成員接送被害人、代辦護照及訂購機票等作業，且每成功招募1人到柬埔寨即可獲得10萬元報酬，成功到泰國則可獲1萬元至1萬6000元不等酬金，至今已有50多名台人經由他們安排出境。

檢方訊後，於16日深夜向法院聲請羈押張女，法院於17日凌晨裁定羈押禁見張女，另諭令陳嫌2萬元交保，劉嫌與林嫌則請回。