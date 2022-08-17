台人頻頻遭詐，前往柬埔寨後遭囚禁、毆打，且據刑事局15日晚間公布的最新數據，近9個月已有4000人前往柬埔寨，其中有報案下落不明的人數為213人，引起全民關切。國民黨立委鄭麗文怒轟，蔡政府的新南向政策從106年推行至今，總共已花了公帑250億元，卻始終沒看到績效，「難道讓民眾在海外受苦受難，就是蔡EE新南向的6年成績？」

鄭麗文昨（16）日在臉書表示，台人遭詐前往泰國、緬甸、寮國等新南向國家，被迫從事詐騙、博弈、賣淫等工作，若績效不彰會被人蛇團電擊、凌虐等，而據NGO救援組織數據顯示，有2000至5000台人遭販運，但警察機關受理的報案人口卻僅有幾百人，「遍及各東南亞國家的受害者人數到底有多少？事件延燒近一個月，蔡政府為什麼還沒掌握確切的數字？」

鄭麗文指出，青年失業率在110年來到達到近5年最高，總統蔡英文口口聲聲說台灣經濟是20年來最好，但年輕人卻紛紛鋌而走險到海外求職，淪為人口販運公司的豬仔，難道蔡英文不正視年輕人就業問題，靠大內宣稱經濟好棒棒，就可掩飾太平？

「新南向政策從106年推行至今總共花了公帑250億元！」鄭麗文強調，蔡政府砸大錢在新南向政策上，但卻不見經貿交流的績效，「還是說讓國人在海外受苦受難，強迫從事勞動，到現在貿易還是靠中飽台，就是蔡EE新南向的6年成績？」

鄭麗文說，民進黨立委明明占盡人數優勢，在關鍵時刻卻不見人影，且平常最討厭假消息的民進黨，也不嚴查網路上的不實求職訊息，怒批民進黨只顧著選舉，沒空關心受誘騙在苦海掙扎求援的國人。