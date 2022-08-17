麗清(3346)近期股價由30元附近直奔到40元，達到注意交易資訊標準，遭到要求公布7月自結損益，總計7月合併營收為5.02億元，年增36％，稅前淨利0.25億元，稅後淨利0.25億元，年增268％，每股盈餘0.24元。

麗清7月營運在擺脫大陸封控干擾，終端新車款吉利星越L、大眾邁騰，長安CS35，寶馬X1等銷售上揚，帶動華域視覺科技、海拉車燈等麗清客戶出貨增加所致。

此外，麗清也正式成為特斯拉2款電動車的LED尾燈供應鏈，依照生產排程來看，有機會今年第三季底至第四季開始量產交貨。