柬埔寨打工詐騙頻傳，不少年輕人為了高薪跨國追夢，下場悲慘。醫師姜冠宇表示，這恐與台灣是極端M型化社會有關，很多年輕人拚死拚活賺錢，滿身都是病卻只領3萬月薪，有些人只要躺著就能月入百萬，全靠家族企業的內部職位來支撐生活，巨大落差讓人很唏噓。也讓他感慨台灣年輕人很可憐，智慧不夠的，找不到工作機會，最後就這樣丟了器官也沒了命，算是另類的死無全屍。

姜冠宇昨在臉書發文表示，柬埔寨詐騙的事件反應出台灣確實是極端的M型社會，和很多年輕朋友出去吃飯的時候，發現多數的年輕人每個月薪資都只有3萬多，卻工作到抽屜裡面擺滿了止痛藥與胃藥。

姜冠宇指出，某位已離婚朋友的前夫整天沒有工作，只知道消費，卻擁有驚人的收入，因為家族企業內部安排了一個職位給他，他只要躺著就可領到近百萬的月薪。而這樣的人，完全沒有在家族外的公司工作過的經驗，他就一直待在自家公司過父母給的好日子。

姜冠宇也說，一間公司裡基層勞工的月薪都是3萬上下，也頻頻大量流動，留不住人才；但是越到管理階層，卻有那種幽靈位置在核銷公司預算。他覺得這些年輕人很可憐，智慧不夠的，因為找不到好機會，所以最後丟了器官也丟了命，算是另類的死無全屍；智慧夠的，在社會拚命生產他的理想，但這些初衷必定會被低薪待遇磨掉。而少子社會隨之而來，這些年輕人根本就沒本錢養育下一代。

姜冠宇感慨地說，台灣不僅出現少子化趨勢，下一代的勞動條件也集體惡化，就像過去我們看東南亞輸出外勞，但這真得要改革，不然成為另類「新南向」，真的很不好。