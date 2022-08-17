美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發的台海危機仍未平息，不到兩周時間，美國參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）再度率5人團訪台，這也是今年第5個美國國會議員訪問團。一份最新網路民調卻顯示，高達58.1%的民眾認為美參眾議員訪台兩岸關係會再受影響，對於大陸再次發動台海軍演「非常擔憂」也以34.5%居冠，可見對蔡政府執政多數民眾並不買單。

《Yahoo奇摩》昨日（16）起進行網路民調，截至今日早上7時30分，已有7100人參與投票。「美國參眾議員訪台，你認為兩岸關係會再次受到影響嗎？」認為一定會的民眾有58.1%、可能會18.8%、不知道／沒意見10.5%、不太會8.5%、一定不會4.1%。

針對「中國大陸再次發動台海軍演，你的看法是？」認為非常擔憂的民眾有34.5%、有點擔憂25.0%、不太擔憂17.5%、不知道／沒意見12.0%、完全不擔憂11.0%。

至於「你認為我國國防可以加強哪些部分？（複選）」前五名則依序是：科技人才32.2%、延長兵役32.1%、國造機艦24.8%、全民國防知識24.4%、不分男女全民皆兵21.0%。