炎夏中，為了將人體濕度排出、增進食慾，辣椒成為許多料理的開胃法寶，不少料理增添層次的靈魂配角，辣度涵括兒童級到大王級，外觀、特色各異，無論是否愛吃辣，總會有不小心被「辣到口」的時候，農委會農糧署在其臉書粉專《鮮享農YA - 農糧署》中建議民眾，因辣椒水中辣椒素及刺激物質多具不溶於水的特性，因此灌大量冰水、沖冰水，均無助緩解辣感，建議此時應喝牛奶、優酪乳，或一小匙橄欖油。

從農糧署分享的圖片可見，台灣辣椒辣度從兒童級、大人級到大王級，其外觀、特色及加工方式各有差異。辣度由低到高，分別是青龍辣椒/糯米椒、紅辣椒、青辣椒、朝天椒，而會辣到全身冒汗、舌頭灼熱發麻的則是雞心椒。雞心椒色澤鮮紅、外型圓短，辛辣且帶有莓果香氣，常加工為辣椒粉或加於麻辣鍋中。

農糧署分享的圖片可見，台灣辣椒辣度從兒童級、大人級到大王級，(取自鮮享農YA - 農糧署)

農糧署表示，無論民眾愛不愛吃辣，總會有不小心被「辣到口」的時候，由於辣椒中所含辣椒素及刺激物質多具不溶於水的特性，大量喝冰水、沖冰水，反而無助緩解辣感，這時建議搭配飲用牛乳、優酪乳或一小匙橄欖油，舒緩口腔及喉嚨的不適

此外，有些民眾料理前若不想被「辣到手」，可先戴上塑膠手套，真的被辣到時，也可以塗抹食用油、75%的醫療酒精或沖熱水舒緩。

最後，農糧署也提醒，未一次使用完畢的辣椒，可裝入保鮮盒(袋)放入冰箱冷凍如果發現表面或蒂頭出現腐爛，應整根丟棄，不要再食用。