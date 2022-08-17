上櫃及興櫃公司111年上半年財報出爐，根據櫃買中心統計，應於111年8月15日公告申報111年第2季財務報告上櫃公司共計760家，興櫃公司為292家，上櫃公司及興櫃公司累計營收及獲利皆成長，其中上櫃公司近7成7公司有獲利，興櫃公司則有7成公司有獲利。

櫃買中心表示，上櫃公司應於111年8月15日公告申報111年第2季財務報告者共計760家(不含申報期限為111年8月31日之第一上櫃、金控、銀行、證券、期貨及保險公司)，經統計，國內上櫃公司111年上半年營收約1兆3201億元，較去年同期增加1086億元，增加幅度為9%，稅前盈餘1649億元，較去年同期增加251億元，增加18%，顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現穩健成長。

就產業來看，獲利成長金額前三大之產業分別為光電業、半導體業及其他；上櫃公司111年上半年獲利較去年同期成長公司計有498家，約占國內上櫃公司66%。

在每股盈餘(EPS)方面，經統計，每股盈餘超過10元公司計有19家，5元以上未達10元的公司計47家，2元以上未達5元之公司計185家，整體獲利國內上櫃公司共計585家，約占國內上櫃公司之77%，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

在興櫃方面，興櫃公司應公告申報111年第2季財務報告之公司家數為292家(不含3家銀行、證券及保險公司)，除富利康科技(代號：6837)未於期限內完成111年第2季財務報告之公告申報外，餘皆已完成；經統計，上述291家興櫃公司111年上半年整體營收總計約1991億元，較110年上半年度成長238億元，成長幅度約13.6%，111年上半年度整體獲利總計約161億元，較110年上半年度成長45億元，成長幅度約39.11%，主要成長產業包含半導體業、生技醫療業及電機機械業。

在每股盈餘方面，111年上半年度賺超過一個股本(EPS超過10元)之公司計有4家；EPS為5元以上未達10元的公司計有5家；2元以上未達5元的公司計有58家；合計67家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司逾二成。

此外，興櫃公司111年上半年度度獲利公司家數計205家，占整體興櫃公司達七成，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。