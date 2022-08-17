女星小S(徐熙娣)以直率幽默作風聞名，深受大眾喜愛，她在2005年與許雅鈞結婚，婚後生了3千金，除了偶爾在節目中聊到家人外，也不時透過社群分享家庭生活，能感受到她這些年來過得美滿幸福，不料小S深夜突發文，哭喊著噁心，甚至撂話「我可能會放棄這個家」。

小S婚後生了3個女兒Elly(許曦文)、Lily(許韶恩)和許老三(許曦恩)，44歲的她成為人妻與人母後，仍持續在圈內發展，不僅外型維持得相當好，且從她分享的圖文可得知，她跟女兒們感情非常好，對孩子的教育也有獨到的見解與堅持，被認為是兼顧家庭與事業的新時代女性代表，小S結婚當媽後反倒更受觀眾歡迎，人氣居高不下。

如此深愛家庭的小S，深夜時分突然在臉書無預警發文，哭喊著要離家出走，原來，是女兒跟她求救，說房間裡有大蟑螂，需要媽媽幫她消滅，還怕到要求她陪洗澡，讓小S心煩意亂，直言：「我也是少女心啊，也只能強裝魔鬼終結者，媽媽是不能怕蟑螂的！但老鼠我馬上離家出走」。

小S尤其害怕老鼠，怕到還在留言區繼續撂話：「老鼠的話我可能會放棄這個家！長輩會一堆話，但老鼠耶，那噁心的尾巴…」，她的歇斯底里喊話，隨即引起網友們關注，連炎亞綸都來參一腳留言：「那我放一隻，然後我準備接收帝寶一戶」，小S則回覆：「你那麼機車，不適合住著！一定天天說誰很囂張，你跟老鼠在一起吧！」，炎亞綸不甘示弱回嗆：「拜託～我進駐以後一定天天笑容可掬，和藹可親」。