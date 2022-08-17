在經歷了長時間的乾旱與野火之後，包括法國在內的西歐大部分地區現在正面臨為期一週的暴風雨天氣，法消防局預警乾燥的土壤加上暴雨可能會有山洪暴發。

據法國新聞網站connexionfrance.com 16日報導，法南部地區有8個省處於橙色風暴警報之下，分別為亞維宏（Aveyron）、塔恩省（Tarn）、. 奧德（Aude）、埃羅（Hérault）和加爾省（ Gard），沃克呂斯省（Vaucluse）、瓦爾（Var）和隆河河口省（Bouches-du- Rhone）。而其他所有大都會都已經宣佈黃色風暴警報。

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Impressive footage of the storm in Paris a few minutes ago. The Eiffel Tower station showed a speed of 104 km / h. The storm also caused flooding. France pic.twitter.com/aGXhVflAyt — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) August 16, 2022

法國氣象局描述為「嚴重暴風雨」，強烈水氣從西北方向來，早上蔓延到西南。 預計今天下午風暴將變得更加猛烈，到達更東部地區，人們應預期雷電、陣雨和冰雹，瞬間陣風可達80至100公里的陣上。

An impressive video showing the intensity of a severe storm that swept through the city of Brignoles in Var last night, with heavy hail and strong winds causing significant damage. France pic.twitter.com/sLteAWaC7V — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) August 15, 2022

在埃羅省和加爾省地區，某些地方的可能達到每小時120公釐的降雨量，而在西邊的歐西坦尼(Occitanie)地區，雨系可能會在當地時間傍晚抵達，並且持續到深夜，最後這場風暴可能會向東轉移到普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（Provence-Alpes-Côte d'Azur）

15日時，法國消防局發言人波卡迪（Eric Brocardi）向媒體示警，這次的暴風雨可能導致山洪暴發，因為在接下來幾天裡的降雨量無法輕易滲透到法國的乾燥土壤中。