新北市八里區昨(16)日有名女國中生在學校上課時，跟老師談話間竟提及奶奶都躲在冰箱不出來，老師察覺有異後立刻通報，蘆洲警方昨晚於女學生家中發現奶奶的遺體，呈V字型存放冰箱裡，警方調查，死者兒子宣稱因為家中經濟困難而無法下葬，但警方又發現，死者兒子隱匿媽媽死亡事實，過去5年領政府補助至少63萬元，將依偽造文書罪嫌送辦。

據了解，老師知道後立刻通報教育局及社會局，蘆洲警方隨即在今晚前往女學生家中查看，果然在家中冰箱發現女學生奶奶蔣姓女子的遺體呈V字型放在冰箱下層，屍身已「木乃伊化」。

警方調查指出，蔣女的遺體完整，沒有外傷跡象，而蔣女的兒子、女學生之父66歲男子目前無業，他供稱蔣女在2017年出院後，便將她接回家中照顧，但不久後便離世，享壽87歲，然而因家中經濟困難因此無法下葬，只能放入冰箱直到今日。

警方調查發現，蔣女兒子平時靠打零工及每月1萬6千元的津貼維生，母親病逝後，他用母親名義每年向社會局申請中低收入戶補助約12萬6千元，預估5年間至少詐領63萬元。

警方表示，根據社會秩序維護法第74條第6項，無正當理由，停屍不殮、停厝不葬或藉故抬棺或抬屍滋擾者，可處新台幣6000元以下罰鍰。

目前蔣女遺體已送往板橋殯儀館進行冰存，待明日報驗以釐清死因，女學生之父則帶到派出所接受調查，女學生暫時由社會局社工照顧，鑑識人員也在現場進行採證，警方將持續釐清詳細案情。