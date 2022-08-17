前新竹市長林智堅12日退出桃園市長選舉，改由鄭運鵬上陣，而先前民進黨前立委鄭寶清曾積極參與黨內初選，現更傳出鄭有意脫黨參選桃園市長。對此，前立委沈富雄預測，由於會背負黨內罵名、沒人誇獎，更可能會瓜分走鄭運鵬的支持者，因此在沒誘因的情況下，鄭寶清不會選。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日曾在其網路直播節目《董事長開講》中表示，鄭寶清90%會出來選桃園市長。

沈富雄昨（16日）在政論節目《少康戰情室》，就吳子嘉預測鄭寶清90%會參選一事表達看法，直言「不對」。沈預測，鄭寶清「有55%是可能，45%不會選」，而當主持人趙少康問到鄭寶清為什麼一定要選時？沈富雄則直言鄭太委屈了。

沈富雄提到，由於鄭寶清是「正經八百的」從最初的初選選到現在，因沒被提名而滿腹委屈，「沒有選，人鬱悶，到死都不爽快」，因此促成了他（鄭寶清）想選；但若鄭寶清真的選了，恐落得花了錢、不會當選又勞師動眾的下場，同時還會在綠營內留下罵名、又沒人誇獎，所以不值得！

沈富雄也分析，由於當前鄭運鵬的氣勢還沒上來，鄭寶清此時若參選，「你（鄭運鵬）（氣勢）沒有上來，我（鄭寶清）還要再繼續搶你裡面（支持者）一塊？」沈表示，這根本沒有什麼誘因與甜頭，因此沈直言，鄭寶清不會選！