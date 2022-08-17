金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2022年6月底，國銀對中小企業放款餘額9兆85億元，月增達731.57億元，為今年來次高。累計上半年國銀對中小企業新增放款達3198.02億元，已達年度新增目標3500億元的91.37％。

金管會統計，截至6月底，國銀對中小企業放款餘額67.7％、月減0.06個百分點，占民營企業放款餘額70.62％、月增0.1個百分點。中小企業平均逾放比0.27％、與5月底狀況持平。

而今年上半年國銀對中小企業新增放款3198.02億元，僅次於去年同期的3956.97億元及2020年同期的3461.67億元，改寫同期第三高。且前2年疫情導致紓困貸款需求增加，進而墊高比較基期，今年上半年仍遠高於2019年同期的1596.44億元。

而今年上半年對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為一銀289億元、兆豐286億元、土銀248億元、彰銀244億元、台新銀241億元，前四強均由公股行庫包辦，民營銀行僅台新銀1家。