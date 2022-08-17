民進黨先前徵召新竹市前市長林智堅參選桃園市長，不料林因論文門、球場門等爭議，宣布退選改由立委鄭運鵬接棒；曾積極備戰桃園市長黨內初選的前綠委鄭寶清，是否脫黨參選備受關注。被稱為「抓堅高手」的謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋則直言，他對鄭的勇氣與膽識感到「佩服」，認為鄭代表的是民進黨最後的良知。此說引發大批網友迴響，紛紛留言表示認同。

謝克洋昨日（16）在臉書發文表示，據傳鄭寶清將登記參選這次的桃園市長，他對於鄭的勇氣與膽識感到佩服，也感嘆現在的民進黨已經跟過往大不相同。

謝克洋指出，鄭寶清出來參選代表的是民進黨最後的良知，綠營的支持者別再盲目瞎挺一個挺抄襲的候選人，因為他們為了權力已經失去如何理性思考，真正疼惜民進黨的朋友請用選票支持鄭，讓寶清兄知道他不孤單。

此文獲得大批網友按讚、掀起熱烈討論，紛紛留言：「支持鄭寶清出來！」「人家鄭寶清是真博士，當然看不慣假碩士啊」、「我如果是桃園選民，一定投鄭寶清一票，太悲壯了啦！」、「你們都要一起加油，讓大眾知道邪不勝正」。