安坑輕軌即將於今年底完工，從2016年主體工程開工以來，周邊房市漲勢鮮明！台灣房屋集團趨勢中心根據實價登錄，統計安坑輕軌9個站點周邊500公尺住宅房價變化，動工6年來，其中有4站現今房價還可見親民的2字頭，是新北市捷運沿線少見的低單價區域；不過全線最高價的站點「十四張站」，現今平均單價直逼6字頭，頭尾的平均單價相差高達30多萬元！

安坑輕軌9站當中，房價最高的十四張站，今年住宅單價已來到59.3萬元，平均單價居輕軌沿線之冠！台灣房屋央北十四張重劃加盟店店長張博閔表示，捷運十四張站是捷運環狀線和安坑輕軌的交會站，緊鄰央北重劃區，全區都是新建大樓案，且該站是全線唯一位在新店溪東岸市區的站點，因此房價也向新店市中心看齊，今年央北的預售豪宅，就出現一筆成交單價突破83萬元的新高紀錄，拿下今年上半年新北市豪宅王，可說是新店的「房市新貴區」。目前當地的新成屋，成交單價普遍落在65~75萬元，主力產品為2~3房含車位的電梯大樓，總價預算約2000~3000萬元上下。

安坑輕軌南端的台北小城、玫瑰中國城、雙城等站點，因鄰近山坡社區，環境清幽，買方大多為新店在地客，產品以30年以上的公寓、華廈及透天為主，目前房價僅2字頭，低總價的親民房價，頗適合有意卡位捷運宅的小家庭與首購族。

與十四張站僅一站之隔的「新和國小站」，平均住宅單價從2016年的31萬元，漲至2022年的40萬元，漲幅將近3成，是安坑輕軌的房價增值冠軍！台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，該站雖是新店門牌，但與中和的南勢角鬧區互動密切，由於區段發展成熟，生活機能頗為健全，國小、超商、超市樣樣不缺，不過因周邊為舊市區，房市供給以屋齡逾30年的中古屋居多，且過去因近中和區第一公墓，房價不易大漲，直到近年福地辦理遷葬，以及輕軌即將通車，房市交易量與價格才啟動補漲，算是大器晚成的區段。