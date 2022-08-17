2022籃球名人堂入選者在今年4月公佈，馬刺阿根廷傳奇球星吉諾比利(Manu Ginobili)強勢入列，而典禮將於9月11日舉行，近期他的引薦人也出爐，正是他馬刺鼎鼎大名的隊友鄧肯(Tim Duncan)，這個結果完全不意外，因為鄧肯過去與吉諾比利、帕克(Tony Parker)攜手組成「GDP連線」，一起為馬刺拿下4座總冠軍，由他出任再適合不過。

Tim Duncan will be there to present Manu Ginobili as he's inducted into the Hall of Fame in September. 🖤🤍 pic.twitter.com/qsu0u3DN3B — theScore (@theScore) August 15, 2022

馬刺球星吉諾比利入選2022名人堂，和傳奇控球提姆哈達威(Tim Hardaway)都是陣中較知名的NBA球星，45歲的他將於9月11日正式加入名人堂行列，屆時他的引薦人會由超大咖隊友「石佛」鄧肯來擔任，雙方好關係不用多說，他們在馬刺攜手拿下4座總冠軍，私下交情也非常好，2019年吉諾比利退休球衣時鄧肯同樣有出席。

此外提姆哈達威引薦人為湯瑪斯(Isiah Thomas)、Mitch Richmond及穆林(Chris Mullin)，陣仗豪華，千勝教頭喬治卡爾(George Karl)引薦人是前北卡傳奇教練Roy Williams，以及昔日超音速的子弟兵「手套」裴頓(Gary Payton)。而入選名人堂的球星還有WNBA中鋒史溫凱什(Swin Cash)、NCAA已逝世傳奇霍金斯(Bob Huggins)等人。