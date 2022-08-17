柬埔寨詐騙事件引發國人關注，一名網友轉發網路社團訊息表示，自稱在旅行社工作的女網友表示，最近越南簽證詢問度最高，當下她會先詢問到越南的目的，並請對方提供相關證明，否則她就拒辦，她說「請不要覺得我太機車，我是為了保護大家」，貼文引發網友熱烈討論，留言中也有網友質疑該貼文的真實性，表示「現在到越南簽證很難辦」。

原PO昨（16）日於PTT八卦板轉發臉書社團《前進越南台灣一家親》訊息指出，一名自稱在旅行工作的女網友表示，許多本來要飛往柬埔寨的台灣人，在桃機就被警察攔截，人蛇集團為了讓更多的人順利飛柬埔寨，現在都改買到越南的機票，再讓被害人轉機到柬埔寨。

女網友說，當下她會要求申請人聯繫要去越南的當事人，若無法說出到越南的目的，也沒有相關證明，她會直接拒絕承辦簽證業務，直言「請不要覺得我太機車，我是為了保護台灣人」。她表示，有些要辦理簽證的人，還會直接要求她給越南轉機到柬埔寨的包套報價，她提醒所有同業，「請所有代辦越南簽證的，都要注意這問題，尤其是一次辦理5至10人的業務」。

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「這樣誰敢去越南？」、「用轉機的應該無解了」、「要不要乾脆禁止台灣人出國不是比較快」、「新聞報成這樣還要去被騙的，就隨他去了」、「感謝您為台灣盡一分心力」、「如果知道要去詐騙就沒什麼好憐憫的」。

但留言中有不少人提出質疑，「現在台灣人到越南觀光簽非常難辦」、「到越南簽證很難辦好嗎？」、「我想辦越南簽證都下不來」。