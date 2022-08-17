台灣年輕人被騙到柬埔寨非法工作，不從即將虐打、性侵，甚至轉賣的事件層出不窮，近日網路瘋傳被騙到柬埔寨的受害者遭刀砍手腳，之後再被連射數槍死亡的影片，對此，事實查核機構「MyGoPen」查證後表示，這則影片早在2021年就在網上流傳，是墨西哥哈利斯科州新時代販毒集團處決叛徒的影片，與柬埔寨詐騙無關。

近日網上瘋傳標題為「台人到柬埔寨發現不對而反抗，下場不用回來了」、「盡量轉傳，至少救救還沒有被騙出國的年輕人」的影片，從畫面中可見，一位上身赤裸的男子，被人用大刀砍腳部與手部，最後被連開了數槍後身亡，畫面相當殘忍、血腥。

網上流傳台人赴柬埔寨工作遭斷手腳的影片與訊息。（圖／翻攝自事實查核機構「MyGoPen」）

事實查核機構「MyGoPen」昨發文表示，經查證後發現，網上流傳的這則影片其實早在2021年5月就開始流傳，詢問專家以後，發現影片中所使用的語言為西班牙語，並非是柬埔寨語，因此與最近台灣人去柬埔寨工作遭詐騙的事件並沒有關係。

事實查核機構「MyGoPen」說，這個影片其實是墨西哥哈利斯科州新時代販毒集團（CJNG）的成員處決叛徒的影片。根據《Guanajuato Trending News》報導，該集團在拓展業務時發生內鬨，影片中的受害者為負責監視警方動向的人，因被組職懷疑有背叛嫌疑，最後慘遭處決，死後還被殘忍肢解。相關報導及照片都能在當地媒體《Tabasco Hoy》 2021 年 5 月 15 日發布的數位報紙上找到。