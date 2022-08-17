台灣年輕人被騙到柬埔寨非法工作，不從即將虐打、性侵，甚至轉賣的事件層出不窮，近日網路瘋傳被騙到柬埔寨的受害者遭刀砍手腳，之後再被連射數槍死亡的影片，對此，事實查核機構「MyGoPen」查證後表示，這則影片早在2021年就在網上流傳，是墨西哥哈利斯科州新時代販毒集團處決叛徒的影片，與柬埔寨詐騙無關。
近日網上瘋傳標題為「台人到柬埔寨發現不對而反抗，下場不用回來了」、「盡量轉傳，至少救救還沒有被騙出國的年輕人」的影片，從畫面中可見，一位上身赤裸的男子，被人用大刀砍腳部與手部，最後被連開了數槍後身亡，畫面相當殘忍、血腥。
事實查核機構「MyGoPen」昨發文表示，經查證後發現，網上流傳的這則影片其實早在2021年5月就開始流傳，詢問專家以後，發現影片中所使用的語言為西班牙語，並非是柬埔寨語，因此與最近台灣人去柬埔寨工作遭詐騙的事件並沒有關係。
事實查核機構「MyGoPen」說，這個影片其實是墨西哥哈利斯科州新時代販毒集團（CJNG）的成員處決叛徒的影片。根據《Guanajuato Trending News》報導，該集團在拓展業務時發生內鬨，影片中的受害者為負責監視警方動向的人，因被組職懷疑有背叛嫌疑，最後慘遭處決，死後還被殘忍肢解。相關報導及照片都能在當地媒體《Tabasco Hoy》 2021 年 5 月 15 日發布的數位報紙上找到。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。